Séno: 50 producteurs formés aux techniques de production et d’utilisation de la fumure organique

Dori, (AIB)- L’Association monde rural (AMR), partenaire et facilitateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel (PCRSS) a organisé à Dori du 1er au 2 novembre 2024, une session de formation au profit de 50 producteurs de la commune, sur les techniques de production et d’utilisation de la fumure organique.Selon le responsable suivi-évaluation de l’AMR, Abdoulaye Tamboura, l’objectif de cette session de formation est de permettre aux participants de maîtriser les différentes techniques de production de la fumure organique, de connaître les avantages du compost ainsi que les différentes étapes de sa production et de son utilisation.La mise en œuvre de ces nouvelles techniques acquises permettra d’accroître le potentiel productif des agriculteurs et d’engranger des résultats satisfaisants, a confié M.

Tamboura.Il a aussi expliqué que cette activité s’inscrit dans l’exécution du projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel (PCRSS) qui a 5 composantes dont le relèvement des communautés touchées par l’insécurité et l’appui à la stabilisation et au développement territorial.

Pour sa part, le coordonnateur provincial de l’AMR, Sofiane Bila, a exhorté les bénéficiaires à dupliquer les nouvelles connaissances acquises au sein de leurs communautés et surtout à les mettre en pratique afin d’améliorer le rendement de leurs périmètres agricoles.Le PCRSS est une initiative du gouvernement burkinabé, financée par la banque mondiale en vue de contribuer au relèvement des communautés dans la région du Liptako Gourma. Au Burkina Faso le PCRSS intervient dans les régions du Nord, du centre Nord et du Sahel.