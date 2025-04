Yatenga /CCP : l’ordre et la discipline au cœur des échanges

Ouahigouya, 24 avril 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, représentant le Haut-Commissaire, a présidé la première session du cadre de concertation de la province, le jeudi 24 avril 2025. Au centre des débats : l’ordre et la discipline comme valeurs fondamentales pour un développement harmonieux.

Depuis 2015, le Burkina Faso est plongé dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Une crise qui trouve, entre autres, ses causes dans la perte de valeurs telles que le patriotisme, la solidarité, la dignité, l’intégrité… des valeurs qui ont pourtant toujours caractérisé le peuple burkinabè.

C’est fort de ce constat que la province du Yatenga, sous la houlette du Haut-Commissaire, a choisi de se pencher sur le thème : « L’ordre et la discipline dans un contexte de crise sécuritaire », lors de la première session ordinaire de son cadre de concertation de l’année 2025, tenue le 24 avril dans la cité de Naaba Kango.

Membres du cadre de concertation de la province, leaders religieux et coutumiers, membres des organisations de la société civile (OSC), représentants des ONG intervenant dans la province… tous ont répondu présents à cette première rencontre d’échanges de l’année.

Le secrétaire général de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, a déclaré :

« Les travaux de cette première session du CCP/Yatenga, au titre de l’année 2025, s’inscrivent dans une dynamique dont le thème central est : « L’ordre et la discipline dans un contexte de crise sécuritaire ».

Ce thème est évocateur, au regard de l’importance de l’ordre et de la discipline, deux valeurs synonymes d’organisation, de rigueur, d’obéissance et d’engagement absolu envers un idéal commun. Nous invitons l’ensemble des participants à des échanges francs afin que soient dégagées ensemble les meilleures voies pour le développement de la province. »

Au cours de la journée, plusieurs communications ont ponctué cette rencontre, dont la principale, en lien avec le thème du présent CCP, a été présentée par le commissaire de police Paul Nikiéma.

Prenant la parole au nom des partenaires, la coordinatrice nationale de l’Association Koom pour l’Auto-Promotion des Femmes du Burkina Faso (A.KA.FEM/BF), Nomtondo Amsetou Madeleine Ouédraogo, a souligné la pertinence des CCP, ce qui justifie leur accompagnement.

Selon elle, les cadres de concertation sont des occasions d’échanges et de partages d’expériences autour de questions essentielles, notamment les projets et programmes de développement de la province et même de la région.

Monsieur Pierre Claver Bancé a vivement salué les partenaires, notamment l’Association Koom pour l’Auto-Promotion des Femmes du Burkina Faso (A.KA.FEM/BF) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont les appuis financiers ont permis la tenue de cette première session du Cadre de concertation de la province du Yatenga.

Il a conclu en saluant la forte mobilisation, preuve de l’intérêt porté par tous aux projets et programmes de développement, avant d’inviter l’ensemble des acteurs à un engagement total pour l’atteinte des résultats escomptés.

Agence d’Information du Burkina

