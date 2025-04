Burkina-Révolution-Président du Faso

Proclamation officielle de la Révolution progressiste populaire au Burkina Faso

Ouagadougou, le 2 avril 2025 (AIB) – Le Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement proclamé, lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales au Palais de Koulouba, la Révolution progressiste populaire (RPP), marquant une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Il a exhorté chaque Burkinabè à s’engager pleinement pour le rayonnement du pays. Décryptage de ce discours.

Loin d’être un poisson d’avril, en ce 1er jour du mois en cours, le Président du Faso a proclamé officiellement l’avènement de la Révolution progressiste populaire (RPP), à l’image de la Révolution démocratique et populaire de 1983, proclamée par le Capitaine Thomas Isidore Noel SANKARA. Les objectifs sont essentiellement, au-delà de la reconquête totale et du maintien de l’intégrité territoriale, la souveraineté et le développement de la nation burkinabè.

Le Président a insisté sur l’unité et l’engagement de tous. S’adressant à ses compatriotes, qu’il appelle « Camarades », il a souligné l’importance d’une mobilisation collective autour de cette cause. « Il s’agit de consentir des sacrifices pour la patrie, de donner le meilleur de soi-même pour le bien-être du peuple », a-t-il affirmé, tout en mettant en avant les avancées déjà réalisées en matière de sécurité.

D’emblée, il a mis en garde les ennemis internes et externes du Burkina Faso, dénonçant ceux qui, nostalgiques des événements tragiques de 1987 ayant conduit à la disparition du père de la première Révolution, cherchent à semer le trouble. Ils se heurteront à un peuple uni et déterminé à défendre sa nouvelle révolution. « Nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions (…), nous serons impitoyables ! », a-t-il averti.

Le Président a également dénoncé les tentatives de désinformation et de subversion, appelant la population à rester vigilante face aux manœuvres de l’impérialisme. Il a affirmé que le Burkina Faso ne tolérera aucune trahison, quelle qu’en soit la justification.

Sur la question de la démocratie, souvent mise en avant par certaines puissances étrangères, Ibrahim Traoré a clarifié la position du pays des hommes intègres : « Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien dans une révolution progressiste populaire ». Et l’histoire des peuples témoigne qu’aucun pays ne s’est développé par la démocratie car celle-ci est un aboutissement, et non un point de départ. Ainsi, « cette question de démocratie ou de libertinage d’action ou d’expression, n’a pas sa place », a-t-il ajouté.

Il a souligné que la révolution ne peut tolérer le désordre et l’indiscipline. Les réformes sociales, économiques, politiques et idéologiques nécessitent un cadre structuré où l’ordre et la discipline règnent. Il a averti que les opportunistes qui ont embarqué ne pourront pas résister à la tempête et vont tomber dans l’eau ; les traîtres et les collaborateurs de l’impérialisme que leurs tentatives de freiner la révolution resteront vaines. « Nous serons impitoyables et sans état d’âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre au travers du développement de notre Patrie. Nous allons poursuivre notre révolution », a soutenu le Président.

La RPP se donne un programme de développement ambitieux : la modernisation des infrastructures, l’amélioration du système éducatif, le renforcement des services de santé, la construction de routes et le développement industriel entre autres. Parallèlement, la sécurisation du territoire reste une priorité absolue.

En attendant la formalisation complète de l’idéologie de la RPP, chaque citoyen est invité à jouer son rôle pour assurer son appropriation par la population et sa mise en œuvre efficace.

Agence d’Information du Burkina