Tuy: Les Forces vives invitées à relever les défis du moment

Houndé, (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales ce lundi 4 novembre 2024 dans l’enceinte de la direction provinciale de la police nationale du Tuy.« Le Ditaanyè nous interpelle à prendre notre destin en main et à nous engager pour sortir le pays du gouffre donc je vous invite à plus d’engagement pour relever les défis du moment », a lancé aux forces vives, le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda.Il a rendu un vibrant hommage aux FDS et VDP qui se battent pour l’intégrité du pays avant d’exhorter la population à leur renouveler quotidiennement leurs soutiens.

A croire le premier responsable de la province, malgré la situation sécuritaire difficile, la symbiose entre les FDS et les populations civiles restent un motif d’espoir. M. Segda a également rappelé l’organisation la montée des couleurs de façon tournante dans les services contribue à l’union et la cohésion des forces vives.Pour la prochaine montée des couleurs, rendez-vous a été pris pour le lundi 2 décembre 2024 au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Houndé.

Agence d’information du Burkina BEB/yos/ata