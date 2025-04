Burkina – Centre-Ouest – Civisme – Patriotisme – Formation – Jeunes

Sanguié / SND 2025 : Former une nouvelle génération de citoyens engagés

Réo, 22 avril 2025 (AIB) – Deux cents jeunes de la province du Sanguié vont, durant une semaine, bénéficier d’une formation civique et patriotique organisée par le Service national pour le développement (SND). Le lancement de ladite formation est intervenu ce mardi à Réo, sous la présidence du Haut-Commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba.

Troisième session de formation de l’année 2025 du SND de ce genre, cette initiative vise à inculquer à 200 jeunes de la région du Centre-Ouest, en particulier ceux de Réo, un esprit d’initiative, un sens civique aigu, et à faire d’eux des acteurs clés du développement et des vecteurs de paix pour la nation.

Le commandant Roger Sawadogo, représentant le directeur général du SND, a, dans son discours, souligné l’engagement de l’organisation à rendre les valeurs citoyennes accessibles à la jeunesse. Il a insisté sur l’importance de cette formation pour renforcer le potentiel des jeunes et amorcer un développement socio-économique florissant pour le Burkina Faso.

Les participants exploreront des thèmes essentiels tels que la Constitution, le civisme, le patriotisme, la lutte contre la corruption et l’extrémisme violent, ainsi que les questions de genre.

Le Haut-Commissaire du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, s’est dite honorée d’accueillir cette formation et a salué l’intérêt manifesté par la population. Elle a rappelé que cette formation constitue un rempart essentiel contre la perte des valeurs cardinales qui minent la société. Pour la province du Sanguié, cette session est perçue comme une marque de confiance du SND.

Durant une semaine, les jeunes bénéficieront d’exposés visant à renforcer la cohésion sociale, le civisme, la tolérance et la solidarité, des éléments cruciaux pour le développement du pays.

Face aux défis actuels du Burkina Faso, cette initiative arrive à point nommé, selon Mme Ouoba, pour former des citoyens exemplaires, ambitieux et entreprenants.

L’occasion était pour elle d’exhorter les jeunes à saisir cette opportunité unique et à contribuer activement au rayonnement de leur province et de leur nation.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB