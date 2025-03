Burkina-Culture-Théâtre-Journée

Journée mondiale du théâtre 2025 : Cet art millénaire « soigne l’âme » et « éclaire les esprits » (acteurs burkinabè)

Rabat, 27 mars 2025 (AIB)-À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, célébrée chaque 27 mars, les acteurs et chorégraphes burkinabè Serges Aimé Coulibaly et Djibril Ouattara saluent cet art millénaire qui soigne « l’âme du peuple » et « éclaire les esprits ».

Au micro de l’AIB, le chorégraphe et acteur burkinabè Serge Aimé Coulibaly a affirmé que « depuis la nuit des temps, le théâtre a été utilisé comme un outil pour soigner l’âme du peuple ».

Il a souligné que « le théâtre contribue à soigner et apaiser les esprits, à apaiser les âmes, à rêver un monde différent, à soigner le monde dans lequel nous vivons ».

Le théâtre est « un outil indispensable qu’on devrait utiliser encore plus pour des sociétés plus fortes et plus audacieuses. Bonne fête du théâtre », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, nous célébrons le théâtre, cet art millénaire qui rassemble les âmes et éclaire les esprits. Il est le souffle de la parole, le miroir des passions, le lien invisible qui unit les hommes au-delà des frontières et des différences », a affirmé de son côté le chorégraphe et acteur burkinabè Djibril Ouattara au micro de l’AIB.

Il a souhaité « que l’essence du théâtre nous dompte, qu’elle nous rappelle que la scène n’est pas qu’un espace de jeu, mais un sanctuaire où se tissent les valeurs de paix, d’amour et de raison ».

« À travers le verbe et le geste, que la communication transcende, que l’humanité s’élève, que nous soyons, aujourd’hui et pour toujours, des bâtisseurs de lumière et d’harmonie. Vive le Théâtre, vive la rencontre des âmes ! », a-t-il conclu.

La Journée mondiale du théâtre, organisée par l’Institut International du théâtre, a été célébrée pour la première fois le 27 mars 1962. C’est un événement annuel célébré chaque 27 mars pour promouvoir les arts de la scène et rappeler au monde l’importance du théâtre ainsi que son potentiel encore sous-exploité.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial de l’AIB à Rabat