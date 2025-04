Burkina-Foncier-Refus-Déguerpissement

Déguerpissement à Kalsin : des résidents accusent, la SONATUR s’explique

Ouagadougou, 25 avril 2025 (AIB) – Les populations de la zone non lotie de Kalsin, dans la commune de Saaba, se sont mobilisées pour dire non au projet de lotissement de leur site et à leur relogement par la SONATUR. Accusée d’agir illégalement, la SONATUR a également livré sa version des faits.

« Au cours d’une rencontre d’information tenue le 26 mars 2025 à la mairie de Saaba, la SONATUR a indiqué qu’elle entendait nous déguerpir pour nous reloger sur les sites de Tamsin, Kouangibisga et Tanghin », a déclaré le porte-parole de la coalition des résidents de Kalsin, Zakaryaou Daoua Maïga.

Il s’exprimait lors d’une assemblée générale tenue le dimanche 6 avril 2025 à Kalsin, dans la commune de Saaba.

Selon le porte-parole, la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) aurait pour projet l’aménagement de la zone non lotie de Kalsin afin de la revendre aux plus aisés.

À l’en croire, Kalsin compte environ 9 000 résidents, dont certains y vivent depuis plus de vingt ans, et qui n’entendent pas quitter le site.

Pour lui, le refus de la population est d’autant plus fondé que la SONATUR envisage de se baser sur un recensement réalisé en 2018 pour procéder au relogement.

Pourtant, ce recensement, selon M. Maïga, est entaché de nombreuses irrégularités.

« Des noms de résidents n’y figuraient pas, des noms de personnes inconnues dans la zone y apparaissaient, et des résidents ont vu le numéro inscrit sur leur propre mur attribué à d’autres personnes », a-t-il dénoncé.

À l’époque, la population aurait approché la SONATUR et la mairie pour mieux comprendre ces irrégularités.

M. Maïga a indiqué que la population reste ferme dans sa position, estimant que la SONATUR ne dispose d’aucun document légal lui attribuant le site de Kalsin pour un quelconque projet d’aménagement.

« Tout cela montre que nous sommes victimes d’un coup de force de la SONATUR », a dénoncé Zakaryaou Daoua Maïga, invitant les autorités compétentes à se saisir du dossier pour éviter que les populations ne souffrent d’un éventuel déguerpissement.

« Nous appelons les autorités à ouvrir les yeux et à nous écouter. Nous, qui sommes dans les zones non loties, voyons beaucoup de choses qui blessent les cœurs et provoquent des remous au sein de la population », a-t-il alerté.

Les résidents souhaitent un lotissement en bonne et due forme à leur profit, conformément à la politique d’urbanisation en vigueur au Burkina Faso, a soutenu M. Maïga.

Il a conclu en précisant qu’à défaut d’un lotissement, Kalsin devrait être pris en compte dans la politique de restructuration en cours dans la commune de Saaba.

Selon Anas Bikiega, il est inconcevable que la SONATUR les déguerpisse de leur site d’origine pour les envoyer sur d’autres sites où elle compterait attribuer des lopins de terre de 150 à 220 mètres carrés.

Ces sites, selon M. Bikiega et d’autres intervenants, qui affirment disposer de preuves, n’appartiendraient pas à la SONATUR.

« Sinon, elle aurait déjà pu les aménager pour les revendre, comme c’est le cas à Kalsin », ajoute-t-il.

La SONATUR livre sa version des faits

L’AIB s’est rapprochée de Sibiri Parfait Zoundi, directeur du foncier et du conseil fiscal de la SONATUR, ainsi que de Madame Hadja Assita Kontogomdé/Karfo, conseillère juridique et du contentieux de la SONATUR, le vendredi 11 avril 2025 afin d’obtenir leur version des faits.

Dès le début de son intervention, Mme Kontogomdé a tenu à faire un rappel historique concernant le site de Kalsin. L’affaire remonte aux années 2002–2003, lorsqu’une association d’éleveurs a bénéficié de 150 hectares à Kalsin pour ses activités.

Par la suite, l’État a rétrocédé ces 150 hectares à la SONATUR pour non-respect des engagements par ladite association, qui aurait procédé à des morcellements et à des ventes de terrains, ajoute-t-elle, assure Mme Kontogomdé.

D’après elle, le levé d’état et l’étude d’urbanisme réalisés entre 2006 et 2007 avaient répertorié une cinquantaine de ménages. Cependant, avec la suspension des lotissements entre 2007 et 2011, la SONATUR avait été contrainte d’interrompre ses activités.

Et de poursuivre. Ce n’est qu’à la mi-2016 qu’elle a obtenu une autorisation spéciale pour reprendre ses activités à Kalsin.

Une équipe composée de membres de la SONATUR, de la mairie de Saaba et de résidents de Kalsin a alors été mise en place pour effectuer un nouveau recensement.

Des jeunes de Saaba ont été chargés de la saisie des fiches, ce qui a permis d’identifier plus de 3 000 ménages.

« Précisons que de 2003 à 2015, on est passé d’une cinquantaine à plus de 3 000 ménages. Mais un contrôle minutieux a permis d’en retenir 1 999 conformes à tous les critères. Parmi eux, 1 909 ont été jugés éligibles. Les attributions ont alors commencé. Mais dès l’affichage de la liste, plus de 3 000 réclamations ont été enregistrées. C’est pourquoi on a suspendu les attributions », a confié Mme Kontogomdé.

Dans un souci d’apaisement, 85 hectares ont été mis à disposition de la SONATUR pour prendre en compte tous les demandeurs de Kalsin, assure Hadja Assita Kontogomdé.

« Certains pans de murs ont été considérés comme des concessions. Il a donc fallu retourner sur le terrain pour une dernière vérification avant les attributions. Mais nous avons été agressés. Le directeur technique de l’époque a perdu ses lunettes. Nous avons failli être lynchés. Finalement, le ministère a décidé de suspendre les opérations foncières à Kalsin et d’ordonner un audit », explique-t-elle.

Le rapport de l’audit n’a rien reproché à la SONATUR, ni sur les recensements, ni sur les attributions, foi de Hadja Assita Kontogomdé.

Selon elle, une réunion tenue le 26 mars 2025 a réuni toutes les parties prenantes. Deux principales préoccupations ont été soulevées : la reprise du recensement et la garantie du minimum vital sur les sites de relogement (eau, routes, éducation, santé).

La SONATUR a donné son accord sur la seconde question, mais a refusé la reprise du recensement :

« Nous leur avons dit non. On ne peut plus reprendre le recensement. Il y a de nouveaux arrivants, cela ne ferait qu’augmenter le nombre de bénéficiaires », a déclaré la conseillère juridique.

Tous les représentants présents à la rencontre ont affirmé avoir bien compris la démarche de la SONATUR. M. Maïga, porte-parole des habitants, s’est engagé à informer la population de Kalsin qu’un terrain d’entente avait été trouvé avec la SONATUR, que tout était rentré dans l’ordre, et qu’il fallait arrêter les constructions et attendre les attributions des parcelles.

Cet engagement a été respecté, comme en témoigne un audio que Monsieur Maïga a envoyé à la conseillère de la SONATUR, et que notre équipe a pu écouter.

Cependant, M. Maïga, désigné rapporteur de la réunion, refuse toujours d’apposer sa signature sur le rapport, indique Hadja Assita Kontogomdé.

Le directeur du foncier et du conseil fiscal de la SONATUR Sibiri Parfait Zoundi a précisé :

« Nous avons déjà les autorisations. Tous ceux qui sont impactés par le projet auront leur part. Pour ceux qui nous ont donné le terrain, une compensation est prévue. Et en matière de compensation, c’est la terre contre la terre ».

Les deux représentants de la SONATUR ont conclu en affirmant : « Si la population de Kalsin n’entend pas la voix du consensus, elle entendra nécessairement celle des Caterpillars ».

