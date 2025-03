Assurance maladie universelle : l’enrôlement officiellement lancé à Dori par le gouverneur

Dori, 27 mars 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a officiellement lancé, mercredi 26 mars 2025 à Dori, l’opération d’immatriculation des personnes assujetties au Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), initiée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU).

L’événement a été marqué par l’enrôlement du gouverneur et du personnel du gouvernorat, donnant ainsi le coup d’envoi de cette campagne d’immatriculation.

Selon le directeur régional du Travail et de la Protection sociale du Sahel, Nicaise Badolo, l’assurance maladie est une disposition légale qui offre au souscripteur une protection sociale contre les risques liés à la maladie ou à la maternité.

Il a précisé que l’objectif de l’assurance maladie est de favoriser l’épanouissement de la société et de renforcer la productivité des entreprises. Ses bénéficiaires incluent l’assujetti, ses enfants mineurs et son époux(se) non rémunéré(e).

Le gouverneur Abdoul Karim Zongo a exhorté tous les travailleurs de la région à s’immatriculer au RAMU afin de bénéficier d’une couverture sanitaire.

Ali Mamoudou Maïga