Soum : Rupture collective de jeûne pour renforcer l’unité

Djibo, 26 mars 2025, (AIB)- Les communautés vivant dans la commune de Djibo se sont réunies pour un moment de fraternité et de solidarité lors de la rupture collective du carême. Cette tradition, empreinte de spiritualité et de convivialité, vise à renforcer l’unité entre les communautés.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance solennelle en présence des représentants des confessions religieuses, des autorités coutumières, des imams, des responsables des services techniques, des forces de défense et de sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ainsi que des jeunes, des femmes et des commerçants de la ville.

Le Préfet de Djibo, losseni Woni qui a honoré l’événement en représentant l’autorité provinciale, a salué ces moments de retrouvailles et de communion.

« C’est un moment de solidarité exceptionnelle qui marque notre unité en dépit des épreuves que nous traversons », a-t-il souligné.

Après la rupture du jeûne et la prière de Maghrib, des bénédictions ont été prononcées pour la paix et la stabilité, dans le but de renforcer l’espoir d’un avenir meilleur pour la région.

La soirée s’est terminée dans une ambiance de partage, avec un repas et des boissons distribués à l’ensemble des participants, symbolisant l’harmonie et l’entraide entre les différentes communautés de Djibo.

Agence d’information du Burkina