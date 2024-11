Burkina-Ganzourgou-Montée-Couleurs

Ganzourgou/Montée des couleurs : La haut-commissaire, Aminata Sorgho/ Gouba invite les populations à cultiver les valeurs de tolérance et de solidarité

Zorgho, (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Madame Aminata Sorgho/Gouba a présidé ce 6 novembre 2024 la cérémonie de montée des couleurs à la mairie de Mogtédo.

Cette cérémonie solennelle a réuni les directeurs provinciaux de services, les autorités locales, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que les forces vives de la localité. Elle a été marquée par l’exécution de l’hymne national en langue mooré, une façon de rendre hommage aux valeurs et aux traditions culturelles du pays.

La haut-commissaire, dans son discours à l’issue du lever du drapeau, a salué l’engagement de la population et des autorités de Mogtédo pour leur accueil et leur mobilisation. Elle a également appelé les forces vives à s’unir pour défendre la patrie dans un contexte marqué par des défis sécuritaires. « Il est de notre devoir d’enseigner et d’inculquer les valeurs de tolérance, d’intégrité et de patriotisme à la jeune génération », a-t-elle souligné. Elle a insisté sur la nécessité de dépasser les haines et les divisions et de demeurer soudés autour du drapeau, symbole de l’intégrité de la nation.

La rencontre a aussi été l’occasion pour le haut-commissaire de rappeler l’importance de la solidarité. Alors que le mois de la solidarité vient d’être lancé le 4 novembre, elle a invité les habitants du Ganzourgou à faire parler leur cœur à travers la collecte de fonds pour soutenir les personnes vulnérables et à montrer davantage de compassion en cette période.

Après la cérémonie, le haut-commissaire et les directeurs provinciaux ont tenu une séance d’échanges avec les forces vives de la commune de Mogtédo.

Cette rencontre a permis de recueillir leurs préoccupations afin de leur apporter des réponses appropriées. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels le besoin d’équipements pour le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Mogtédo, l’excès de vitesse dans la ville et les multiples accidents de la circulation, le soutien aux agriculteurs.

Le médecin-chef du district sanitaire de Zorgho, le Dr Delphin Kaboré, a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes présentes sur la prévention des cancers du sein et du col de l’utérus. Il a rappelé l’importance des mesures préventives et d’un dépistage précoce, soulignant que des interventions rapides peuvent souvent faire la différence.

Les questions de sécurité et d’éducation ont également occupé une place importante dans les discussions.

Le directeur provincial en charge de l’action humanitaire, Patrick Paré, a exprimé sa préoccupation concernant l’éducation des enfants, particulièrement leur présence sur les sites d’orpaillage, un phénomène préoccupant qui met en péril leur avenir.

En marge de ces échanges, les autorités provinciales ont tenu une session spéciale avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Mme Sorgho/Gouba et son équipe ont réitéré leur soutien aux VDP, les encourageant dans leur mission, tout en écoutant leurs préoccupations.

Cette cérémonie de montée des couleurs à Mogtédo s’inscrit dans la logique de la montée tournante des couleurs dans les directions provinciales des services élargie aux départements. Elle est la manifestation d’une volonté de renforcer l’engagement des citoyens envers la défense de la nation et de promouvoir les valeurs de solidarité, d’intégrité et d’unité dans le Ganzourgou.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata