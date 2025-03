Gnagna : le RESONUT présente son nouveau projet intitulé PAMUPACE aux acteurs à Manni

Bogandé, (AIB)-Le Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) a lancé, le mercredi 5 mars 2025 à Manni, dans la Gnagna, le projet PAMUPACE (Projet Amélioré d’Appui Multisectoriel d’Urgence aux Populations Affectées par la Crise à l’Est du Burkina Faso).

Le Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) souhaite renforcer l’offre de services nutritionnels au profit des populations de la commune de Manni et leur fournir des soins de santé primaires de qualité ainsi qu’un appui psycho-social.

À cet effet, cette faîtière de plusieurs organisations a lancé, le mercredi 5 mars 2025, à Manni, le projet PAMUPACE. D’un coût global de 700 000 dollars, financé par le Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), le PAMUPACE est mis en œuvre sur la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

Concrètement, dans sa stratégie d’intervention, le PAMUPACE prévoit plusieurs activités, dont le renforcement des pratiques d’allaitement du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence (ANJE-U), le dépistage et le référencement de la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, et la dotation des Centres de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle (CREN) en lait thérapeutique, offrant une solution de réhydratation pour la nutrition. Il prévoit également de fournir aux accompagnants d’enfants malnutris des kits d’hygiène et d’appuyer les formations sanitaires en médicaments et matériels médico-techniques.

Selon le médecin-chef du district sanitaire de Manni, Dr Lassina Traoré, « ces activités, qui sont d’une importance capitale, rentrent dans la feuille de route du district ».

Il a souligné que la composante communautaire du projet est bien en phase avec l’initiative des Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC) et des accoucheuses villageoises. « Ce projet va permettre à l’équipe cadre de combler les lacunes, surtout en matière de nutrition, et d’améliorer les indicateurs du district », a-t-il dit.

À sa suite, le deuxième vice-président de la délégation spéciale de Manni, Emmanuel Dabourgou, qui a présidé la cérémonie, a ajouté que cette initiative intervient à point nommé, surtout que, comme il l’a fait remarquer, les formations sanitaires éprouvent d’énormes difficultés à répondre aux besoins croissants des populations en raison du contexte sécuritaire difficile.

C’est justement ce qui a motivé le RESONUT, partenaire de l’Action contre la Faim (ACF), à lancer ce projet, a soutenu son coordinateur national, Dieudonné Lankoandé.

Pour lui, le PAMUPACE poursuit deux objectifs principaux : la lutte contre la malnutrition à travers une prise en charge nutritionnelle adéquate des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes, et le soutien psycho-social afin d’assister les personnes affectées, particulièrement les enfants confrontés aux traumatismes liés aux conflits et aux déplacements.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités locales se sont engagées à jouer un rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre des activités. Aussi, l’autorité communale, Emmanuel Dabourgou, a appelé à une synergie d’actions, à une gestion transparente et inclusive du projet, ainsi qu’à une mobilisation collective pour relever les défis actuels et offrir un avenir meilleur aux populations.

Agence d’information du Burkina