Tuy : Le haut-commissaire appelle à l’ordre, à la discipline et à l’abnégation au travail

Houndé, le 10 avr. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a appelé, le lundi 7 avril 2025, les élèves à la discipline, à l’ordre et à l’abnégation au travail, lors de la montée des couleurs nationales au lycée provincial du Tuy, à Houndé.

« Vous n’êtes pas simplement des apprenants ; vous êtes les embryons du Burkina Faso de demain. Mais sachez-le : aucun grand destin ne s’accomplit sans discipline, sans ordre, sans abnégation au travail, sans cette flamme sacrée qui pousse à se surpasser », a déclaré le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda.

M. Segda s’exprimait lors de la montée du drapeau national, le lundi 7 avril 2025, au lycée provincial de Houndé.

Il a exhorté les élèves à faire de la ponctualité et de l’assiduité leur credo et à incarner les valeurs du civisme.

Le haut-commissaire a également conseillé aux acteurs de l’éducation de se départir des comportements et pratiques qui inhibent leur patriotisme, tels que le non-respect du règlement intérieur, les absences et retards aux activités pédagogiques, les accoutrements indécents, les violences verbales, le non-respect du drapeau, du bien public et privé, ainsi que du code de la route.

Le premier responsable de la province a saisi l’occasion pour rendre un hommage aux enseignants qui, dans des conditions difficiles, parviennent à transmettre le savoir, ainsi qu’aux forces combattantes, dont le sacrifice permet aujourd’hui à 99 % des établissements scolaires du Tuy de fonctionner normalement.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Tuy, Hâté Sankara, a pour sa part remercié l’autorité pour avoir confié l’organisation de cette cérémonie solennelle à sa direction.

Il a saisi l’occasion pour faire l’historique et la présentation du lycée provincial du Tuy, porté sur les fonts baptismaux en 1983. M. Sankara a également rendu hommage à ces hommes qui ont dirigé cet établissement scolaire avec responsabilité, dignité et patriotisme.

Évoquant les défis actuels de l’établissement, Hâté Sankara a cité la tendance à la consommation de stupéfiants par les élèves, les abandons scolaires au profit de l’orpaillage, les grossesses indésirées ainsi que les violences en milieu scolaire.

La direction provinciale des Eaux et Forêts s’est vu confier l’organisation de la prochaine cérémonie de montée des couleurs nationales, prévue pour le lundi 5 mai 2025.

Pour rappel, la présente montée des couleurs nationales s’est déroulée dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, tenues du 26 mars au 9 avril 2025, sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Agence d’information du Burkina

BEB/ata