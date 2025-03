Burkina-Journées-Engagement-Patriotique-Exemplarité-Fiscale

Burkina/Journées de l’engagement patriotique : Le gouverneur du Sahel exhorte les corps constitués à l’exemplarité fiscale

Dori, 26 mars 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Sahel Abdoul Karim Zongo a invité le mercredi 26 mars 2025, les corps constitués de sa région à l’exemplarité fiscale et à revisiter les coutumes et traditions afin d’en extraire certains substrats dont l’ordre et la discipline.

Dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le gouverneur Abdoul Karim Zongo a appelé les forces vives de la région du sahel, le mercredi 26 mars 2025, à s’acquitter de leur impôts.

A cette occasion le gouverneur de la région du Sahel, M Abdoul Karim Zongo a livré in extenso le message du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

M. Zongo a exhorté les corps constitués à replonger dans nos coutumes et traditions afin d’en extraire certains éléments fondamentaux dont l’ordre et la discipline substrat permettant de construire la paix et la cohésion sociale.

A l’écouter, c’est l’application rigoureuse de l’ordre et de la discipline qui a permis à certains Etats asiatiques de se développer, à travers le respect strict des heures de travail, de la hiérarchie et des personnes âgées.

Il a aussi exhorté les forces de défense et de sécurité (FDS) et les agents de l’administration publique à cultiver l’exemplarité et à rendre aux services du domaine pour s’acquitter de leurs impôts.

Il faut indiquer que la deuxième édition JEPPC se tiendra du 26 mars au 9 avril 2025, sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Agence d’information du Burkina

AMM/ata