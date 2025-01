FAAPA : Adoption du plan d’action 2025 et cap sur l’innovation numérique

Salé, Maroc, 23 janvier 2025 (AIB)-La 8ᵉ Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), tenue ce jeudi à Salé, a validé le rapport d’activités de l’année précédente et adopté son plan d’action pour 2025.

Cette Assemblée générale a permis d’examiner et de valider plusieurs documents, notamment le rapport d’activités 2024, le rapport final de la 7ᵉ Assemblée générale de 2024, les rapports de la 9ᵉ réunion du Conseil exécutif, ainsi que les rapports statistiques relatifs au site web de la FAAPA.

Le plan d’action de la fédération pour 2025, adopté lors de la deuxième journée des travaux présidée par M. Fouad Arif, président de la FAAPA et directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), met l’accent sur l’innovation numérique.

Il prévoit, entre autres, la tenue de la 9ᵉ Assemblée générale de la FAAPA sous le thème : « L’innovation numérique au service des médias africains : défis et opportunités pour les agences de presse ».

La ville de Libreville, au Gabon, a été choisie pour accueillir la 10ᵉ réunion du Conseil exécutif de la FAAPA. Le programme pour 2025 inclut également plusieurs formations et séminaires, tels que des ateliers sur le photojournalisme, un forum des directeurs de l’information, une rencontre des femmes leaders, des sessions dédiées aux fact-checkers et des rencontres pour les journalistes sportifs.

Par ailleurs, le site web de la FAAPA sera entièrement relooké et son contenu éditorial enrichi, tandis que le site du réseau des femmes leaders NWL-FAAPA sera consolidé, et une rubrique dédiée au fact-checking renforcée. La fédération prévoit aussi la création d’un site web spécifique au Réseau des Journalistes Sportifs (RJS-FAAPA).

En matière de communication, la FAAPA ambitionne d’organiser et de participer à diverses activités médiatiques et événementielles à l’échelle africaine et internationale.

Elle entend également récompenser l’excellence journalistique à travers la remise du Grand Prix de la FAAPA, qui distinguera le meilleur reportage vidéo, le meilleur article et la meilleure photo de l’année 2025.

En complément, la FAAPA prévoit de renforcer ses relations à travers la signature de conventions et d’accords de coopération et de partenariat, témoignant ainsi de son engagement à soutenir le développement des médias africains.

Agence d’information du Burkina

