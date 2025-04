Burkina-Ioba-Éducation

Ioba / Dissihn : les festivités de l’année jubilaire de l’école de Mou lancées

Dano, 03 avril 2025 (AIB) – L’amicale des anciens élèves de l’école de Mou a organisé, le samedi 29 mars 2024, la cérémonie de lancement des festivités du cinquantenaire de l’école primaire de Mou, sous le patronage du préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Dissihn.

Ouverte en octobre 1974 sous l’appellation de « l’école de Donguinè », l’école primaire de Mou totalise cinquante ans d’existence. Les anciens élèves, réunis au sein d’une amicale, ont initié une année jubilaire pour célébrer le 50e anniversaire de leur institution scolaire.

Ce cinquantenaire se déroule sous le thème : « Cinquante ans d’éducation scolaire à Mou : bilan et perspectives ». Des activités seront organisées tout au long de l’année pour marquer cet anniversaire.

La cérémonie de lancement de l’année jubilaire était placée sous la présidence du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ioba, et le parrainage de l’évêque du diocèse de Diébougou, Monseigneur Kusiélé Der Raphaël Dabiré. Ce dernier a été représenté par le directeur du lycée Notre-Dame de l’Assomption de Dissihn, l’abbé Alexis Somé.

Plusieurs interventions, des prestations d’artistes et de troupes de danse ainsi qu’une plantation d’arbres ont marqué le lancement officiel du jubilé d’or de l’école de Mou.

Le président du comité d’organisation, Dr Joseph Somda, a soutenu que « cette organisation a été mise en place pour marquer d’une pierre blanche les 50 ans de cette école qui nous a sortis de l’obscurité et a permis à Mou d’avoir des hauts cadres de l’administration publique et privée ». Des réflexions sur le thème seront menées pour dresser un bilan des apports de l’école primaire et examiner, en termes de perspectives, quelles contributions l’amicale peut apporter au développement du village, a expliqué Joseph Somda.

Le représentant des autorités coutumières de Mou a formulé des bénédictions pour le bon déroulement de la cérémonie. Le représentant du collège des co-parrains, Mathieu Hien, a salué l’initiative. « M’adressant aux anciens élèves de l’école de Mou, je voudrais que tous vos regards soient tournés vers le développement pour le bien-être des populations », a-t-il conseillé. C’est pourquoi M. Hien a lancé un appel aux membres de l’amicale à initier des projets de développement dans le village. « Vous êtes des éclaireurs, et vous devez éclairer les parents », a-t-il interpellé les anciens élèves.

Le représentant de l’évêque du diocèse de Diébougou, l’abbé Alexis Somé, a invité les initiateurs du jubilé à faire un bilan sans complaisance afin de prendre les bonnes orientations pour l’avenir de l’école et du village de Mou. « Je vous exhorte à rester unis et solidaires autour de l’essentiel. Sachez taire vos divergences pour vous regrouper et travailler à aider vos petits frères à emboîter le pas », a insisté l’abbé Somé.

Le représentant du DPEPPNF du Ioba, Tibouo-Ion Romaric Somé, a affirmé que le regroupement de plusieurs promotions pour commémorer le cinquantenaire de l’école est le signe d’une cohésion sociale réussie. « Envisager le jubilé d’un établissement scolaire, c’est prendre conscience de sa nécessité et décider de rendre un vibrant hommage aux pionniers », a-t-il poursuivi. Il a invité les organisateurs à prendre en compte les besoins spécifiques de l’école nouvelle au Burkina Faso.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale communale de Dissihn, Gaoussou Hien, représentant le préfet, a déclaré que les anciens élèves sont les témoins vivants de l’importance de l’éducation. « Pour ce nouveau départ, il est de notre devoir de renforcer ce qui a été accompli par les devanciers », a recommandé M. Hien. Il a félicité le comité d’organisation pour l’initiative du jubilé. « Ce 50e anniversaire est le début d’un nouveau chapitre de succès et de rayonnement pour l’école de Mou et sa communauté », a conclu Gaoussou Hien.

Les participants à cette cérémonie de lancement de l’année jubilaire ont été tenus en haleine par l’artiste musicienne Tiè Yéro et des troupes de danse traditionnelle dagara de Mou. Plusieurs autres activités ont meublé les deux jours du lancement du cinquantenaire de l’école de Mou. Il y a eu, entre autres, un cross populaire, un match de football, une messe d’action de grâce et l’assemblée générale de l’amicale des anciens élèves. À cela, il faut ajouter des conférences suivies de la présentation du programme de l’année jubilaire de l’école de Mou.

