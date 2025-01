BURKINA-CULTURE-FESPACO-JURY

Burkina/FESPACO 2025 : Le jury Séries et Animation chargé de célébrer et récompenser la créativité africaine

Ouagadougou, 22 janv. 2025 (AIB)-Le jury de la catégorie Séries et Animation, fait partie des différents jurys qui composent la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), 2025. Il est composé de professionnels reconnus, venus d’horizons divers, pour célébrer et récompenser la créativité africaine.

Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), 2025, le jury Série et Animation, 14 films provenant de 9 pays dont 3 pour le Burkina Faso dans la section séries et 18 films provenant de 13 pays dont 3 pour le Burkina Faso dans la section animations, ont été programmés.

Composé de professionnels reconnus, le jury est présidé par le réalisateur burkinabè Eric Hervé Lengani, avec pour membres la productrice togolaise, Ingrid Agbo, l’actrice ivoirienne, Eve Sandrine Guehi et l’animateur camerounais, Claye Edou.

Le jury est chargé d’apprécier, d’analyser et de critiquer les productions cinématographiques dans la catégorie Série et Animation lors du FESPACO.

Au total, 235 films ont été sélectionnés pour cette 29e édition du FESPACO, avec la participation de 48 pays à cette messe du cinéma africain et de la diaspora.

Agence d’information du Burkina

HB/no/ata