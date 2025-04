JEPPC : mobilisation citoyenne pour un Centre hospitalier régional de Koudougou plus sain

Koudougou, le 5 avril 2025 (AIB) – Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les forces vives du Centre-Ouest se sont mobilisées ce samedi pour une opération de salubrité d’envergure au Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou. Objectif : offrir un environnement plus sain aux patients et au personnel de cet établissement de santé crucial pour la région.

L’initiative, qui s’inscrit dans la deuxième édition des JEPPC (du 26 mars au 9 avril 2025), a rassemblé une foule de participants déterminés à faire la différence.

Munis de matériel de nettoyage, les corps constitués, sous la houlette du gouverneur par intérim de la région, Adama Jean Yves Béré, ont investi les lieux dès le matin.

« Je salue et félicite chacun d’entre vous pour votre engagement patriotique », a déclaré M. Béré, rappelant le thème de cette édition : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Il a souligné l’importance de la vision du Chef de l’État pour un Burkina Faso digne et prospère, appelant chacun à s’approprier cet idéal.

Aux côtés du gouverneur, on notait la présence de personnalités telles que le Haut-Commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou, le président par intérim de la délégation spéciale régionale, Judicaël Kafando, le PDS de Koudougou, Jonas Mané, ainsi que des directeurs, chefs de service et représentants d’associations.

Ensemble, ils ont uni leurs efforts pour nettoyer les recoins de l’hôpital, notamment les espaces verts.

Cette matinée de nettoyage s’ajoute aux autres actions déjà entreprises dans le cadre des JEPPC, témoignant de l’engagement citoyen pour un Burkina Faso plus propre et plus sain.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB