Nord: le directeur en charge de la communication Sébastien Monné

Ouahigouya, 22 jan. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Nord (DRCCAT) Sébastien Monné a été installé mardi à Ouahigouya, dans ses nouvelles fonctions, a constaté l’AIB.

La cérémonie a eu pour cadre la salle de réunion de l’hôtel administratif de Ouahigouya ce mardi 21 janvier sous la présidence du Secrétaire général de la région (SGR) du Nord, Kouilga Albert Zongo.

Sébastien Monné nommé en Conseil des ministres en sa séance du 26 décembre 2024, remplace deux anciens directeurs régionaux Soumaïla Ouédraogo de la communication et Roger Wendwaoga Sankara de la culture et tourisme à la faveur du réaménagement du ministère en charge de la communication de la culture et du tourisme.

Au nom du ministre et du gouverneur du Nord, le SGR Nord, Kouilga Albert Zongo a installé officiellement Sébastien Monné et l’a renvoyé à ses fonctions en présence des corps constitués, des acteurs des médias et de la culture.

Kouilga Albert Zongo, a rassuré M. Monné de la disponibilité de l’autorité régionale à l’accompagner pour la réussite de sa mission au Nord. Par la même occasion, le chargé de mission du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Boukary Nikièma qui a pris part à la cérémonie, a au nom du Ministre félicité et encouragé le directeur entrant et a salué les performances des directeurs sortants.

Nikièma a invité Sébastien Monné à s’aligner derrière la vision du chef de l’Etat, de travailler à dynamiser les directions provinciales afin de faire de la communication et la culture, un socle pour le développement harmonieux de la région du Nord.

Tout en félicitant les directeurs sortis pour le travail abattu dans les domaines de la culture et de la communication, Sébastien Monné a pris l’engagement d’œuvrer pour le rayonnement de la DRCCAT dont il a désormais la charge.

Agence d’information du Burkina

