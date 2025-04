FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: « nous avons envi de terminer en tête de notre poule » selon Oscar Barro

Casablanca, 5 avr. 2025 (AIB) – L’entraîneur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré samedi à Casablanca (Maroc) à la faveur des entrainements à Mohammedia (banlieue casablancaise), que son équipe compte terminer leader du groupe B devant l’Afrique du sud U17, comptant pour le 3e et dernier match de poule de la CAN U17.

« C’est un duel qui nous attend. Nous avons envi de terminer en tête de notre poule pour être encore plus serein et continuer le reste de la compétition », a déclaré l’entraineur des Etalons cadets Oscar Barro.

Pour lui, il n’est pas question de faire un turn-over mais trois joueurs de son équipe sont indisponibles: le capitaine de l’équipe Fadila Barro est suspendu pour cumul de deux cartons jaunes, Mohamed Sako et Assifou Koné sont touchés au genou. Et pour coach Barro, « d’autres auront donc leur chance. C’est ça la compétition, c’est pourquoi on est venu à 23 ».

Pour avoir vu l’Afrique du sud évoluer dans cette compétition, le technicien burkinabè mentionne que c’est « une équipe très difficile à jouer. Une équipe très technique qui a des joueurs très mobiles et très difficiles en marquage individuel. Ça veut dire qu’on doit travailler ensemble pour essayer de la contrer. Nous aurons nos forces ».

Pour l’attaquant burkinabè Lassana Bagayogo « on va essayer d’aborder ce match avec la force et la combativité pour gagner et être premier du groupe. Nous sommes un groupe qui évolue bien depuis le début de la compétition. On a regardé l’Afrique du sud jouer et on va écouter les consignes des entraineurs pour aller chercher les 3 points ».

« On est prêt pour demain. Tout se passe bien. On va bien travailler ce soir pour une victoire demain. On a récupéré et il faut attaquer le match. On ira à l’abordage tout de suite comme un match normal. On est qualifié mais on va le jouer comme un match normal », a rassuré le défenseur des Etalons cadets Issouf Dabo, auteur d’un but contre l’Egypte.

Si le Burkina Faso termine leader du groupe B, il affrontera le 2e du groupe A du pays hôte, le Maroc, pendant que le 2e du groupe B jouera le 1er de la même poule A.

Dans cette poule B, le Burkina Faso est leader avec 6 points (+2), suivi de l’Afrique du sud (4 points+0), du Cameroun (1 point – 1) et de l’Egypte (0 points – 2). La CAN U17 se joue dans le Royaume Chérifien du 30 mars au 19 avril 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata