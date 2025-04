Engagement patriotique : Djibo répond présent à travers une journée de salubrité au CMA

Djibo, (AIB)-Ce samedi 5 avril 2025, la ville de Djibo a vibré au rythme de l’engagement patriotique à travers une journée de salubrité au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA). L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre des appels à la mobilisation lancés par le Chef de l’État, a vu la participation active de l’ensemble des acteurs de la province du Soum.

Sous l’impulsion du Haut-Commissaire de la province, Monsieur Wend-Néré Wilfried Tougma, cette journée avait pour objectif de promouvoir la discipline, l’ordre et le patriotisme parmi les habitants de Djibo.

Dans son discours, le Haut-Commissaire a invité chaque Soumoise et chaque Soumois à s’engager activement pour l’intérêt de la nation, soulignant l’importance de l’unité et de la solidarité pour un développement harmonieux, tant au niveau local que national.

La journée de salubrité a été marquée par une forte mobilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Ce fut également un moment de rassemblement populaire, sans distinction d’ethnie, de religion ou de sexe, renforçant ainsi l’esprit de cohésion et de fraternité.

Le message du Haut-Commissaire s’est aligné sur le mot d’ordre lancé par le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré : « Veiller à la discipline et à l’ordre ».

Il a rappelé que la discipline et l’engagement de tous les citoyens sont les clés de la réussite de la transition et de la préservation des valeurs patriotiques qui font la force du Burkina Faso.

Cette journée de salubrité a non seulement permis d’améliorer l’environnement du CMA, mais elle a aussi renforcé l’esprit de communauté et d’engagement envers la cause nationale.

Agence d’information du Burkina