Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : Une journée de salubrité populaire pour marquer d’une pierre blanche l’édition

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a présidé, le samedi 05 avril 2025, au pied du Monument des Martyrs ‘’ Plus jamais ça ’’, dans l’arrondissement n°3 de la ville de Ouagadougou, une journée de salubrité populaire. Il avait à ses côtés, la Ministre déléguée, Chargée de la Coopération régionale, Madame Stella Eldine KABRE/KABORE, ainsi que de nombreux collaborateurs et d’une population fortement mobilisée.

Ouagadougou, (AIB)-Cette journée de salubrité populaire qui s’inscrit dans le cadre de la 2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) vise à promouvoir l’engagement civique et la responsabilité collective de tous les Burkinabè, afin d’assurer un cadre de vie plus sain et un environnement plus propre.

Le Ministre d’Etat, Emile ZERBO a indiqué que le choix du site pour mener cette opération de salubrité dans l’arrondissement n°3 revêt un symbole fort. « Nous sommes au Monument des Martyrs ‘’ Plus jamais ça ’’ et cela voudrait dire qu’on est tous d’accord que plus jamais, il n’y aura d’ordures en ces lieux. Si on repasse ici, la prochaine fois et qu’on voit des ordures, on sanctionne. J’invite donc tout le monde à assimiler le « Plus jamais ça », a-t-il souligné.

Le Ministre d’Etat, Emile ZERBO a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs et participants qui se sont investis pour faire de cette activité un succès. Il a invité l’ensemble des Burkinabè à maintenir leur environnement propre, non seulement pendant les JEPPC, mais de manière continue au quotidien.

Le Président de la délégation spéciale de l’arrondissement n°3 de la ville de Ouagadougou, Monsieur Christophe KABORE, a pour sa part, salué la mobilisation exceptionnelle de la population, soulignant que cette forte participation marque un tournant dans la lutte contre l’insalubrité. « Nous apprécions positivement cette forte mobilisation des populations. Cela montre que la lutte contre l’insalubrité est devenue une affaire de tous. Partant de ce constat, l’arrondissement n°3 et la ville de Ouagadougou seront désormais plus propres », a-t-il soutenu.

Après le Monument des Martyrs ‘’ Plus jamais ça ’’, au quartier Tampouy, le Ministre d’Etat, Emile ZERBO a poursuivi l’opération dans d’autres zones de la capitale, notamment dans l’arrondissement n°12 au pied de l’échangeur de Ouaga 2000.

La première phase de la 2e édition des JEPPC 2025 se déroule du 26 mars au 09 avril, sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! ».

DCRP/MATM