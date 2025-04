Burkina-Salubrité-CSPS

Burkina/Engagement patriotique : Des populations de l’arrondissement 10 de Ouagadougou assainissent leur CSPS

Ouagadougou, 5 avr. 2025 (AIB) – Des populations de l’arrondissement 10 de Ouagadougou, ont assaini samedi, le Centre sanitaire et de promotion sociale (CSPS) de Trame d’accueil du secteur 43 dudit arrondissement en vue de réserver un cadre sain aux usagers.

« Nous avons décidé de venir nettoyer notre Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) parce que c’est un service public où tout le monde vient se soigner. Il doit très propre et sain pour les usagers », a indiqué le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 10, Augustin Kaboré

Pour M. Kaboré, cette opération de salubrité au sein du centre de santé entre dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« Nous souhaitons que tout un chacun au quartier, aux abords des domiciles puisse mener une telle activité qui va rendre notre environnement sain », a-t-il exhorté.

Le Major du CSPS, Marcelin Zoungrana, a salué cette journée de salubrité au sein du centre sanitaire.

« C’est notre cadre de travail. C’est nous qui y sommes mais c’est pour la population. Si les lieux sont propres, c’est bien pour toute la population », a fait savoir M. Zoungrana.

Il a souhaité de telles initiatives à l’avenir au sein de sa structure sanitaire.

Le président du comité de gestion (COGESS) du CSPS, Ismaël Ouédraogo, a remercié le PDS pour le choix porté sur ce centre sanitaire.

« Je suis vraiment content de la forte mobilisation de la population pour venir nous accompagner pour cette action de salubrité », a dit M. Ouédraogo.

Il a remercié les associations féminines, la veille citoyenne et les autres associations qui ont accompagné cette initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

De son avis, il s’agit d’une action citoyenne et patriotique qui participe du développement du pays.

Il a exhorté toute la population burkinabè à répondre à l’appel du chef de l’Etat dans sa quête de paix, de développement dans l’ordre et la discipline.

« Il s’agit pour nous de répondre à l’appel du Chef de l’Etat dans la révolution. Cette journée nous permet de manifester notre amour pour notre pays à travers plusieurs actions dont la salubrité », a fait savoir le coordonnateur de la veille citoyenne de l’arrondissement 10, Abdoul Salam Ouédraogo

Il a promis faire des actions des sensibilisations sur la salubrité dans l’arrondissement 10.

Agence d’information du Burkina

DNK/AZ