Solenzo : « Grondez comme le tonnerre et frappez comme la foudre l’ennemi » (Haut-Commissaire)

Solenzo, 15 Janv. (AIB)- Le Haut-Commissaire de la province des Banwa Sanfiénalé Joseph Sirima a appelé le mercredi, les volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) du village de Ban à gronder comme le tonnerre et à frapper comme la foudre, l’ennemi lors d’une visite au poste de commandement des VDP du village.

Accompagné du commandant du 18è BIR Papa Parfait Kambou et du PDS de Solenzo Marou Ilboudo, le Haut-Commissaire a rendu un vibrant hommage aux VDP du village et les a invité à plus de rigueur et de courage.

« Je ne peux pas rester à Solenzo et vous traduire la reconnaissance des plus hautes autorités du pays, c’est pourquoi j’ai fait le déplacement pour vous encourager et vous dire de ne pas fermer l’œil. Ici c’est notre terre et nous ne devons pas céder une partie à l’ennemi, il faut écouter les conseils du capitaine et travailler dans le patriotisme et l’intégrité et cette guerre sera un souvenir dans un futur proche », a lancé Sanfiénalé Joseph Sirima à l’endroit des VDP.

Le Capitaine Papa Parfait Kambou, commandant du 18è BIR a profité échanger avec ses hommes sur plusieurs points.

Le Haut-Commissaire a également profité de son passage pour rendre une visite aux chefs coutumiers et religieux dans la cour du Chef de village.

« Je vous invite à vous unir et à parler le même langage afin d’aider les FDS et VDP à mieux lutter contre le terrorisme. Il faut œuvrer pour la paix et le bon vivre ensemble dans ce village », a conclu Sanfiénalé Joseph Sirima aux coutumiers et aux religieux de Ban.

Le chef du village Sabéré Kienou a remercié l’initiative du Haut-Commissaire car selon lui, c’est une première fois que l’autorité a foulé le sol de Ban pour leur rendre visite et s’enquérir de leurs nouvelles et de leurs difficultés.

Agence d’information du Burkina

