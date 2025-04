Sourou /Enseignement : Le nouveau DPESFPT entend poursuivre les chantiers de son prédécesseur

Tougan, 24 avril 2025 (AIB)- Le nouveau directeur provincial de l’Enseignement secondaire du Sourou, l’inspecteur de l’enseignement secondaire Joseph Karambiri, a indiqué jeudi, lors de son installation, qu’il entend poursuivre les chantiers de son prédécesseur Pascal Pardra Bansé.

Le secrétaire général (SG) de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le haut-commissaire Désiré Badolo, a présidé le jeudi 24 avril 2025 la cérémonie d’installation du nouveau directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Sourou, l’inspecteur Joseph Karambiri.

La cérémonie s’est tenue en présence du directeur régional de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon.

Dans son discours, le nouveau DPESFPT du Sourou a affirmé qu’il n’est pas venu remplacer son prédécesseur, mais plutôt poursuivre les chantiers que celui-ci a entrepris.

« M. Pascal Pardra Bansé, nos destins semblent liés tant ils se sont croisés à plusieurs reprises ; de l’université à la Boucle du Mouhoun, en passant par l’École normale supérieure de Koudougou, nous sommes promotionnaires inspecteurs. Je le dis donc et je l’assume : je ne viens pas vous remplacer, mais continuer l’œuvre que vous avez entreprise, tout en marchant dans les sillons que vous avez déjà tracés », a-t-il déclaré.

Le directeur sortant, l’inspecteur de l’enseignement secondaire Pascal Pardra Bansé, a exprimé sa gratitude pour la franche collaboration qui lui a permis d’atteindre les objectifs escomptés. Il a reconnu que tout n’a pas été parfait, mais a salué l’engagement et la résilience de ses anciens collaborateurs, tout en souhaitant le retour de la paix et de la sécurité dans la province.

Le directeur régional de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a félicité le directeur sortant pour les bons résultats obtenus aux différents examens durant son mandat, et a souhaité davantage de résultats pour le nouveau directeur. Il a également salué l’abnégation et la résilience de tous les acteurs de l’enseignement secondaire dans la province, qualités qui ont permis d’atteindre ces résultats.

Le secrétaire général de la province, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le haut-commissaire, a également salué la bonne collaboration avec le directeur sortant et a exprimé le souhait de voir la même dynamique se poursuivre avec le nouveau directeur. Il a assuré que le haut-commissaire reste disposé à accompagner le nouveau responsable provincial, comme il l’a fait avec l’ancien.

Notons qu’après la cérémonie d’installation, le directeur régional Raoul Sanon a rencontré l’ensemble des chefs d’établissements dans l’enceinte de la direction provinciale afin de les féliciter pour le travail qu’ils abattent au quotidien pour assurer la continuité de l’éducation dans le Sourou, malgré les défis sécuritaire et humanitaire.

Agence d’information du Burkina

SS/ata