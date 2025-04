Sourou- Association-Don

Tougan/Don : L’Association éducation sans frontière offre des chaussures à des élèves de cinq établissements

Tougan, 23 avr. 2025 (AIB)- L’Association éducation sans frontière (AESF) a offert mercredi, soixante-quinze paires de chaussures à des élèves de cinq établissements de la ville pour manifester leur solidarité aux enfants vulnérables.

Les élèves bénéficiaires sont issus du lycée provincial, du lycée municipal ainsi que le lycée communal, le collège d’enseignement général (CEG) et le lycée privé monseigneur Zéphirin Toé.

Selon le représentant de l’Association, Lamboè Michèl Diéni, ce don est le fruit d’une collaboration entre l’association et ses amis du Danemark qui ont bien voulu manifester leur solidarité à des enfants vulnérables au Burkina.

« C’est un coup de cœur de notre partenaire danoise. L’idée est venue à partir d’une vidéo des Personnes déplacées internes (PDI) qu’elle a suivie quand j’étais au Danemark. Elle a décidé sur place d’aider certains enfants en leur offrant des paires de chaussures », a expliqué M. Diéni.

Traoré Syalli Djénéba, élève en classe de troisième au lycée provincial et bénéficiaire a exprimé sa joie pour ce geste et a remercié l’association et ses partenaires pour cet acte humanitaire.

Désiré Badolo, haut-commissaire du Sourou, a salué les donateurs et a invité les personnes de bonne volonté à faire preuve de solidarité envers les personnes qui sont dans le besoin.

Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence du haut-commissaire de la provinve et en présence du directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

