Burkina : ENABEL lance deux projets d’un montant de plus de 7 milliards de FCFA pour renforcer la résilience des populations de la Boucle du Mouhoun

Boromo, (AIB)-L’Agence belge de développement (Enabel), grâce à un appui de l’Union européenne a lancé le vendredi 10 janvier 2025 à Boromo, les projets ‘’Lasso Santé’’ et ‘’Lasso WaSH’’. D’un montant de plus de 7 milliards de FCFA, ces projets visent à renforcer la résilience du système de santé et à améliorer l’accès à des services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement de qualité au profit des populations de la région de la Boucle du Mouhoun.

Le démarrage de la mise en œuvre des projets Lasso Santé et Lasso WaSH, mené par l’Agence belge de développement (Enabel) au profit des populations des provinces des Balé et du Mouhoun, est désormais effectif. Le lancement des deux projets a eu lieu le 10 janvier à Boromo, lors d’un atelier d’information organisé par l’agence belge.

Les travaux ont été présidés par le gouverneur de la région, Pierre Bassinga, en présence des premiers responsables des partenaires techniques et financiers.

Selon le chargé de programme d’Enabel Burkina Faso, Jozef Noordholland De Jong, l’Union européenne a renouvelé sa confiance en Enabel en lui accordant un appui financier pour exécuter les projets Lasso Santé et Lasso WaSH.

Ces projets visent à renforcer la résilience des populations bénéficiaires en améliorant l’accès à des services sociaux de base de qualité dans la région de la Boucle du Mouhoun.

D’un montant de sept milliards deux cent quatre-vingt-un millions cent vingt-deux mille sept cents (7 281 122 700) francs CFA, ces projets visent à renforcer la résilience du système de santé et à améliorer l’accès à des services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement de qualité.

Les projets couvrent les districts sanitaires de Dédougou et de Boromo. Les bénéficiaires sont principalement des femmes, des jeunes filles, des personnes déplacées internes et des populations hôtes.

Selon Enabel, les défis croissants entravent l’accès aux services sociaux de base, limitant leur disponibilité et leur fonctionnement, ce qui se traduit par une pression accrue sur les ressources disponibles et des inégalités dans l’accès aux services, affectant directement la qualité de vie des populations concernées.

Pour mieux faire connaître ces projets, Enabel, avec l’appui technique et financier de l’Union européenne, a organisé un atelier de lancement officiel rassemblant des cadres des ministères de l’Économie, de l’Action humanitaire, de la Santé, de l’Environnement et de l’Eau, ainsi que des services administratifs et techniques déconcentrés, des représentants de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, des partenaires techniques et financiers, des ONG et des représentants de l’ambassade de Belgique et de la Délégation de l’Union européenne.

Le représentant d’Enabel a salué les avancées du gouvernement dans les domaines de la santé et du WaSH, malgré les défis que traverse le pays.

Jozef Noordholland De Jong a affirmé : « Je puis vous rassurer qu’Enabel restera à vos côtés et que les actions comme celles-ci se multiplieront pour le bien-être des populations du Burkina Faso. » Il a également remercié les partenaires techniques et financiers avec lesquels Enabel collabore activement.

L’atelier de Boromo a permis de présenter les deux projets et de mobiliser les acteurs pour une mise en œuvre réussie.

Les participants ont suivi avec intérêt les présentations du Project Manager Lasso Santé, Nyambré Antoine, et du Project Manager Lasso WaSH, Sawadogo Issiaka. La mise en œuvre sur le terrain des deux projets durera 48 mois.

À l’issue des présentations, les participants ont échangé et apporté leurs contributions pour assurer la réussite des projets. Ils ont reconnu la pertinence de ces initiatives et leur impact social potentiel.

Marc Duponcel, chef de la Coopération de la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso, a rappelé que l’Union européenne accompagne la mise en œuvre de nombreux projets couvrant divers domaines, allant de l’accès aux services sociaux de base à la sécurité alimentaire et à la formation des jeunes pour renforcer la résilience socioéconomique dans plusieurs régions du Burkina Faso. Il a exprimé le souhait que les prestations des projets soient rapidement disponibles pour le bien-être des bénéficiaires.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga, a souligné que les projets Lasso Santé et Lasso WaSH sont en cohérence avec la vision de développement du pays. Il a salué la coopération dynamique entre l’Union européenne et le Burkina Faso et a assuré de la disponibilité de l’administration de son ressort territorial pour accompagner la mise en œuvre des projets.

« Certes, les défis sont nombreux, mais je reste convaincu que l’engagement collectif de toutes les parties prenantes peut apporter des changements significatifs, voire majeurs et durables », a-t-il affirmé.

Enabel met en œuvre la coopération gouvernementale entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique depuis 1999. L’agence belge agit à travers plusieurs programmes financés par l’Union européenne et exécutés en collaboration avec les autorités locales et les partenaires locaux et internationaux.

Agence d’information du Burkina

Obkiri Mien

AIB Balé