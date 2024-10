Burkina-Cascades-Formation-Guides-Touristiques

Cascades : Des guides touristiques renforcent leurs capacités à Banfora en vue de la promotion du tourisme interne

Banfora, 14 oct. 2024 (AIB) – L’Office national du Tourisme a organisé à Banfora du 8 au 11 octobre 2024, une session de formation au profit des guides touristiques de la région des Cascades et des Hauts Bassins, pour l’utilisation des langues nationales, notamment le Dioula et le Moorée.

Selon le directeur de la recherche en Education non formelle, Dr Jean Noel Tagnabou Oueden, depuis quelques années, le tourisme burkinabè a connu une baisse de 23, 5% à cause du terrorisme et la pandémie de la Covid-19.

Comme alternative à cet état de fait, le département ministériel en charge du tourisme a fait l’option d’orienter ses efforts vers le tourisme interne.

Cependant, la langue française est généralement utilisée par les guides dans leurs prestations. Il s’impose donc de renforcer leurs capacités à travers une formation spécialisée dans l’utilisation des langues nationales, notamment le Dioula et le Moorée.

« Car, la grande majorité des visiteurs internes ne comprennent pas le français » ; a expliqué Dr Oueden. Pour sa part, Soulaimane Kagoné Directeur général de l’Office national du tourisme du Burkina (ONTB), salue cette nouvelle stratégie qui est le tourisme interne que les plus hautes autorités du pays ont mise en place.

A l’en croire, pour réussir cette bonne stratégie, il est apparu nécessaire d’organiser cette formation afin d’outiller les guides à l’usage des langues nationales. « C’est pour leur permettre aussi d’avoir le langage, la terminologie nécessaire pour pouvoir effectuer des visites accompagnées de commentaires de qualité, parce que notre publique-cible parle essentiellement les langues nationales », a-t-il indiqué.

Au cours de la présente formation, l’accent a été mis sur le Dioula parce que la région est Dioulaphone. Selon Kagoné, les statistiques de l’Observatoire national du tourisme (OBSTOUR 2019), attestent que les recettes touristiques se sont élevées à près de 70 milliards de Francs CFA.

Au regard de cet important revenu, le ministère du tourisme du Burkina Faso, encouragé par ces résultats, ne peut que s’engager à œuvrer pour améliorer la qualité des services en matière du tourisme. Il a soutenu que « pour la promotion du tourisme interne, il est important d’introduire les langues nationales dans la pratique des guidages ».

Le premier responsable de l’ONTB, a invité les participants à mettre en pratique ce qu’ils ont appris au cours de cette formation, à mobiliser les nationaux, les habitants de leurs quartiers et villages, les autochtones qui sont autour des sites et qui ne les visites jamais.

Il les a invités également à travailler davantage pour que cette formation soit utile et bénéfique pour la nation entière. Les participants se sont rendus le dernier jour de la formation au lac de Tengrela pour la phase pratique.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata