FESPACO BOBO 2025 : Les techniciens du cinéma et de la télévision sous le feu des projecteurs

Dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (#FESPACO BOBO 2025), une Nuit de récompense des techniciens du cinéma et de la télévision a été organisée par l’Association « Vive le cinéma » le 22 mars 2025 à Bobo-Dioulasso. La cérémonie de récompense qui a connu la présence de certains acteurs du monde du cinéma burkinabè a été présidée par le représentant du ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Noël Bonkoungou, chargé de mission.

La 5e édition de la Semaine cinématographique de Bobo-Dioulasso (SCIBO) a célébré les talents locaux avec une nuit de mérite. Cette nuit a pour but de reconnaître le travail des hommes et femmes qui travaillent dans l’ombre pour faire rayonner le 7e art burkinabè sur la scène nationale et internationale.

Pour le promoteur de la #SCIBO, Ahmed TRAORE, « cette cérémonie de distinction vise à valoriser et à récompenser les techniciens qui travaillent sur les différents plateaux de tournage avec dévouement et professionnalisme ».

Selon Jean Noël Bonkoungou, représentant le ministre chargé de la culture « en récompensant les techniciens du secteur, vous valoriser leur expertise et vous encourager l’innovation. Votre travail contribue à l’émergence de nouveaux talents. La SCIBO joue un rôle fondamental dans la préservation de notre patrimoine culturel», a-t-il souligné.

Au cours de cette nuit, plusieurs trophées ont été décernés à certains techniciens dans plusieurs catégories. Dans la 1ère catégorie, neuf (09) lauréats exerçant dans certains métiers du cinéma comme l’image, le son, le décor, la machinerie, entre autres, ont reçu des trophées d’encouragement.

Dans la 2e catégorie des acteurs provenant des pays de la sous-région ont reçu des trophées d’encouragement. Ces acteurs sont du Mali, du Niger, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Dans la 3e catégorie, 04 personnes ont été récompensées par des trophées d’honneur. Parmi ces personnes, un trophée d’honneur décerné au technicien Pierre Rouamba, décédé.

La 5e édition de la Semaine cinématographique de Bobo a également honoré la mémoire des techniciens disparus. Des attestations d’hommage leurs ont été décernées à cette occasion. Quant au trophée d’Excellence, il échoit au réalisateur Emmanuel Sanou, ancien président de l’Union nationale des cinéastes du Burkina.

Service d’Information du Gouvernement