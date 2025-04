Journées d’engagement patriotique : Plusieurs activités au programme des Burkinabè du Maroc

Rabat, 2 avril 2025 (AIB) – L’Ambassade du Burkina Faso au Royaume du Maroc a lancé le top départ de ses activités entrant dans le cadre de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, ce mercredi matin à Rabat, par la montée des couleurs nationales. Plusieurs activités sont prévues, notamment 48 heures de port de tenues traditionnelles, la consommation de produits burkinabè et une conférence sur le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

L’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a présidé ce mercredi matin, à la mission militaire du Burkina (annexe de l’Ambassade) à Rabat, la cérémonie de montée des couleurs nationales en présence du personnel civil et militaire, des stagiaires militaires, des compatriotes de passage dans le pays et des étudiants burkinabè vivant au Maroc.

Cette cérémonie marque le top départ des activités de la mission diplomatique entrant dans le cadre de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, dont le lancement a été fait le 26 mars dernier à Ouagadougou par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

À cette occasion, le diplomate Mamadou Coulibaly a lu le message du chef de l’État prononcé lors du lancement de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, qui se tiennent du 26 mars au 9 avril 2025 sous le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Dans ce message, le capitaine Ibrahim Traoré invite les Burkinabè à l’ordre et à la discipline, qui passent, entre autres, par l’entretien des biens de l’État mis à leur disposition, la bonne utilisation des fonds publics dégagés par l’État pour la construction des infrastructures publiques, et la résistance à la corruption.

Selon Mamadou Coulibaly, à travers son message, le président du Faso invite les Burkinabè à se départir des comportements et des attitudes qui ne les honorent pas, ni n’honorent le pays.

« C’est pourquoi je vous invite également, ici et maintenant, à rompre définitivement avec les valeurs négatives et à adopter des valeurs positives, parmi lesquelles on peut énumérer l’ordre et la discipline, sans lesquels rien de durable ne peut être envisagé et construit », a-t-il affirmé à l’endroit des Burkinabè vivant ou de passage au Maroc.

Mamadou Coulibaly a souligné que « nous avons nécessairement besoin de l’ordre et de la discipline dans nos foyers, notre environnement de travail et d’étude pour espérer réussir dans la vie ou réaliser des œuvres durables ».

Le diplomate a rendu « un vibrant hommage à nos Forces de défense et de sécurité (FDS) et à nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour le travail qu’ils effectuent pour la reconquête totale de notre territoire ».

Pour terminer, l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly a remis une contribution financière aux Étudiants burkinabè du Royaume du Maroc pour les accompagner dans l’organisation de leurs activités.

Une somme reçue par la présidente des Étudiants et Stagiaires burkinabè au Maroc, Kouktampogbiré Stéphanie Edwige Sya, qui a remercié l’Ambassadeur et ses collaborateurs, tout en précisant qu’ils sont régulièrement à leurs côtés et les soutiennent à tout moment.

Mme Sya a indiqué que cette somme servira à l’organisation de leur activité phare, « la Journée Burkimbila », qui se tiendra le 3 mai prochain dans la ville de Kénitra (environ 50 kilomètres de Rabat) et servira de cadre pour mettre en valeur la culture burkinabè et faire rayonner le Burkina Faso.

Après cette montée des couleurs nationales, il est prévu 48 heures de port de tenues traditionnelles et de consommation des produits burkinabè les jeudi 3 et vendredi 4 avril, suivies d’une séance d’aérobic regroupant la mission diplomatique, la communauté burkinabè, les étudiants et stagiaires burkinabè du Royaume du Maroc, le samedi 5 avril.

Une Journée de salubrité des lieux de travail de la mission diplomatique est également prévue le lundi 7 avril.

Les deux dernières activités prévues au programme sont une Journée de réflexion et une Conférence publique sur le thème de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, respectivement le mardi 8 avril et le samedi 12 avril.

Dans son message solennel de lancement, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitait, le 26 mars dernier, les Burkinabè à célébrer ces journées « en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que nous sommes un peuple discipliné et ordonné ».

Le chef de l’État a appelé les Burkinabè à « dupliquer les bonnes pratiques, aussi bien de nos propres traditions et coutumes que de celles d’autres peuples, afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs intègres du public et du privé, une armée professionnelle et disciplinée ».

Agence d’information du Burkina WUROTÈDA Ibrahima SANOU Correspondant de l’AIB à Rabat