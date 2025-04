Burkina: Un déluge de feu sur les groupes terroristes ces deux dernières semaines

Ouagadougou, 2 avril 2025(AIB)- Destruction de bases terroristes, élimination de cadres, récupération d’une grande quantité de matériel de guerre… Les Forces combattantes du Burkina Faso ont poursuivi avec détermination et courage ces deux dernières semaines, leur lutte implacable en vue de la restauration de l’intégrité territoriale et de la paix dans les villes et campagnes du pays.

Le mois de mars 2025 a été marqué par une intensification des opérations militaires sur l’ensemble du territoire. Les forces armées ont dû faire face à de multiples assauts ennemis tout en menant des offensives stratégiques pour neutraliser les groupes terroristes et sécuriser les zones sensibles. Retour sur deux semaines de combats acharnés.

Le 18 mars, dans la région du Centre-Est, près de Bobendé et Yargatenga, des assaillants ont tenté de prendre d’assaut une position des forces combattantes. Copieusement défaits, ils ont abandonné armes et cadavres sur place.

Le même jour, dans la zone de Zorkoum, une tentative d’infiltration a été déjouée grâce à l’ingéniosité des forces en place.

Les criminels, stoppés avant d’atteindre leurs objectifs ont été réduits en miettes grâce à la perspicacité des braves.

Le 20 mars 2025, une unité en escorte logistique sur la RN3, près de Bani, a repéré des terroristes tentant de s’approcher dangereusement. Une riposte immédiate a permis de neutraliser le maximum d’ennemis.

Quelques jours plus tard, le 24 mars 2025, une opération militaire dans la zone de Manni s’est soldée par l’élimination d’assassins et la capture d’un prisonnier.

Les jours suivants ont été tout aussi intenses. Le 28 mars 2025, une embuscade tendue par le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) à Titao a permis de capturer un guetteur espionnant les positions amies.

Le lendemain, le 6ᵉ BIR a intercepté une mission logistique ennemie à Taparko, tandis que le 25ᵉ BIR neutralisait des guetteurs dans la région de Pama.

Les 30 et 31 mars 2025 ont été marqués par des engagements successifs :

Les combattants de Djibasso ont affronté l’ennemi à Tièmé et récupéré du matériel.

À Dédougou, une manœuvre militaire à Doumbassa a permis de neutraliser plusieurs terroristes.

Les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont tendu une embuscade à Farakuy, éliminant plusieurs criminels.

Une reconnaissance offensive du 16ᵉ BIR à Kongoussi a mené à la neutralisation de plusieurs ennemis.

Dans les airs, les forces combattantes ont encore démontré une efficacité redoutable.

Le 16 mars 2025, dans la zone de Thiou, des terroristes à moto ont été surveillés et éliminés par une frappe précise.

Le 18 mars 2025, une importante réunion de cadres terroristes a été visée à Djika, conduisant à l’élimination de plusieurs leaders ennemis. Les terroristes qui sont revenus pour sauver leurs chefs ont été envoyés en enfer.

Le 20 mars, à Ouargaye, des guetteurs ennemis perchés sur des arbres ont été repérés et foudroyés instantanément.

Le 21 mars, à Sollé, un groupe d’assaillants harcelant les positions amies a été suivi jusqu’à un hameau et frappé efficacement.

Le 23 mars 2025, dans la vallée du Sourou, les Forces combattantes étaient à la traque des terroristes. une tentative de fuite de criminels a été observée. Face à la menace des frappes aériennes, certains malfaiteurs ont tenté d’utiliser leurs propres familles comme boucliers humains. Faisant preuve de patience et de stratégie, les forces aériennes ont d’abord ciblé un pickup isolé, puis coordonné avec les unités au sol pour ratisser la zone.

Le 31 mars, un renseignement précis a permis d’identifier une cour abritant un chef terroriste à Kabonga. Une frappe ciblée a anéanti les criminels présents. Dans le même temps, une autre réunion de cadres ennemis dans un marché abandonné du Centre-Est a été détruite par une attaque d’une rare violence.

La traque s’est poursuivie le 1er avril avec l’élimination de Khalidou, un chef terroriste opérant à partir du parc d’Arly. Repéré à bord de son véhicule de luxe, il a été foudroyé par une frappe aérienne précise. D’autres criminels l’accompagnant ont également été éliminés.

Toujours ce jour-là, des terroristes repérés à Gayéri pendant qu’ils rejoignaient un bâtiment, ont été ciblés et frappés avec efficacité.

A Foutouri, un pickup repéré dans le village de Yeritagui en fuite vers le Nord, est pulvérisé.

Au même moment, dans la zone de Kompienga, un groupe s’apprêtait à tendre une embuscade sur l’axe Pama-Kompienga contre une unité des Forces combattantes.

Une coordination entre les unités au sol et les forces aériennes a permis de faire appel à un vecteur aérien plus performant pour donner une réplique de taille.

Une bombe dévastatrice s’abat sur le dispositif ennemi causant mort et débandade des criminels. Les survivants ont été traqués jusqu’à leur base de repli et anéantis par les unités au sol.

Ces opérations successives illustrent si besoin en était encore de l’engagement sans faille des plus hautes autorités et de l’esprit de sacrifice réaffirmé des Forces combattantes pour restaurer la paix et la sécurité partout au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina