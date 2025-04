FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: Egypte # Burkina: « nous voulons permettre au peuple burkinabè d’oublier les souffrances en gagnant le match », (coach Oscar Barro)

Casablanca, 2 avr. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré mercredi à Casablanca (Maroc) lors des entrainements qu’il veut faire oublier toutes les souffrances que le peuple burkinabè endure dans la guerre qui lui a été imposée, en gagnant le match contre l’Egypte dans la poule B de la CAN U17 Maroc 2025.

Après le cadeau de la victoire contre les Lionceaux du Cameroun, offert au peuple burkinabè le jour de Ramadan, les Etalons du Burkina Faso veulent rééditer.

« L’autre cadeau que nous voulons offrir au peuple burkinabè c’est de leur permettre d’oublier un temps soit peu la souffrances que nous endurons en gagnant le match de demain et en envoyant un baume au coeur de tous nos FDS et VDP qui sont entrain de défendre vaillamment notre pays », a déclaré l’entraineur des Etalons U17, Oscar Barro.

L’équipe met les bouchers-double pour parvenir à son objectif. « Nous préparons cette 2e sortie de façon sereine et très concentrée pour l’aborder de la meilleure des manières. Il faut aborder ces genres de matchs avec toute la prudence parce que nous sommes face à une équipe qui a obligation de résultat, donc ça va être un match difficile », a-t-il ajouté.

C’est au Centre Moulay Rachid en banlieue casablancaise que Oscar Barro et ses poulains se sont retirés pour répéter les gammes et mettre les stratégies en place. « Nous devons rester très concentrés surtout dans le respect des consignes pour arriver à faire encore un très bon résultats ».

Le groupe B de la compétition relevé

Pour le maitre à penser de l’équipe burkinabè qui a pu suivre l’Égypte U17 jouer contre l’Afrique du sud, « nous avons vu une formation égyptienne très tactique et très appliquée. C’est donc dire que le match va être très difficile ».

Il reconnait que « toutes les équipes se valent dans cette compétition mais il faut avouer qu’il y a des groupes relevés comme le notre, où les matchs vont se jouer sur des détails ».

Le capitaine des Etalons cadets Fadil Barro rassure néanmoins que « on va aborder ce match avec confiance et essayer de rééditer ce qu’on a fait au match passé. Le groupe est en confiance et l’ambiance est très bonne ».

Barros et ses camarades veulent également offrir au peuple burkinabè une qualification à la coupe du monde, avant d’aller chercher le trophée de cette CAN de leur catégorie comme la génération Bertrand Traoré en 2011.

Le Burkina Faso est 2e du groupe B avec 3 points (+1), derrière l’Afrique du sud (3pts+1). Le Cameroun et l’Egypte sont respectivement 3e et 4e avec chacun 0 point-1. La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata