Maroc : Les étudiants burkinabè s’engagent à être disciplinés et à maintenir l’ordre dans leurs universités

Rabat, 2 avril 2025 (AIB) – À l’occasion du lancement des activités de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne au Maroc, les étudiants burkinabè du Royaume se sont engagés, mercredi à Rabat, à être disciplinés et à maintenir l’ordre dans leurs universités, conformément à l’invite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Les étudiants burkinabè ici au Maroc, nous nous engageons à être disciplinés et à maintenir l’ordre dans nos universités en montrant l’exemple un peu partout, afin de démontrer que le Burkinabè est intègre et discipliné, comme nous y a invités le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a affirmé ce mercredi matin à Rabat, au micro de l’AIB, la présidente des Étudiants et Stagiaires burkinabè au Maroc, Kouktampogbiré Stéphanie Edwige Sya.

Mme Sya s’exprimait après la cérémonie de montée des couleurs nationales, marquant le lancement des activités de l’Ambassade du Burkina Faso au Maroc dans le cadre des 2èmes Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

L’activité, présidée par l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly, a enregistré la présence du personnel civil et militaire, des stagiaires militaires, des compatriotes de passage dans le pays ainsi que des étudiants burkinabè au Maroc. Elle a été marquée par la remise, par l’Ambassadeur, d’une contribution financière à Kouktampogbiré Stéphanie Edwige Sya pour les étudiants burkinabè du Royaume du Maroc.

Dans le cadre de cette 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’Ambassade du Burkina Faso au Maroc a prévu une conférence publique à Casablanca (capitale économique) le samedi 12 avril prochain sur le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage », à laquelle les étudiants et stagiaires burkinabè au Maroc sont invités à se mobiliser massivement.

« Nous allons nous mobiliser pour ces Journées, développer un esprit de leadership et faire rayonner le pays dans nos universités marocaines en étant des étudiants disciplinés et en évitant d’être de mauvais exemples, comme nous l’a recommandé notre président », a promis Kouktampogbiré Stéphanie Edwige Sya.

Les étudiants et stagiaires burkinabè au Maroc sont environ 400, répartis en 16 sections régionales dans 16 villes marocaines, avec deux représentations supplémentaires à Errachidia et Dakhla, a fait savoir l’étudiante en 7è année de médecine à Fez (située à environ 204 kilomètres de Rabat), Kouktampogbiré Stéphanie Edwige Sya. Chaque section comprend au moins 15 étudiants.

L’activité phare de la structure, « la Journée Burkimbila », est prévue le 3 mai prochain dans la ville de Kénitra (environ 50 kilomètres de Rabat). Elle permettra de mettre en valeur la culture burkinabè et de faire rayonner le Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina WUROTÈDA Ibrahima SANOU Correspondant de l’AIB à Rabat