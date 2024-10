Burkina-Ganzourgou-Session-Communale

Ganzourgou : La délégation spéciale communale de Zorgho tient sa troisième session ordinaire de 2024

Zorgho, (AIB)- La délégation spéciale communale de Zorgho s’est réunie le 30 septembre 2024 pour sa troisième session ordinaire de l’année, dans la salle de réunions de la mairie de Zorgho. Sous la présidence de Valentin Badolo, président de la délégation, les membres présents ont examiné les différents points inscrits à l’ordre du jour.

Les travaux ont débuté par la lecture, l’amendement et l’adoption du procès-verbal de la 3e session extraordinaire de 2024. Parmi les dossiers abordés, la délégation a examiné et adopté une délibération portant sur l’acceptation de 10 tricycles offerts dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement. Ces tricycles visent à soutenir la mobilité et le développement socio-économique de la commune.

Un autre point clé de la session concernait l’autorisation de signature d’une convention de partenariat pour la gestion de la gare routière de Zorgho avec une organisation privée. Cet accord vise à améliorer l’efficacité de la gestion de cette infrastructure stratégique pour le transport local.

En matière de développement urbain, la délégation a discuté d’une autorisation spéciale de lotissement dans le village de Sapaga et dans la ville de Zorgho. Ces actions visent à résorber le passif foncier existant dans ces localités faisant l’objet de plusieurs plaintes.

L’un des moments importants de la session a été consacré aux débats d’orientation budgétaire, en prélude à la prochaine session budgétaire. Les discussions ont porté sur l’évolution du contexte socio-économique, les finances locales et les perspectives pour 2025.

Le directeur provincial des impôts a également pris la parole pour partager les difficultés rencontrées dans le recouvrement des taxes, notamment dans le secteur des débits de boissons, appelant à des solutions pour améliorer cette situation.

Enfin, Yves Tapsoba, chef du service eau et assainissement de Zorgho, a présenté un projet ambitieux visant à améliorer l’accès à l’eau potable pour les habitants de Sapaga. Ce projet, d’un coût total de 288,42 millions de FCFA, prévoit la construction d’un château d’eau, un système de pompage, 6 bornes fontaines, ainsi que des branchements privés. La commune devrait contribuer à hauteur de 19,825 millions de FCFA, avec une décision attendue lors de la prochaine session budgétaire.

Au terme de la session, l’ensemble des délibérations présentées a été adopté. Le président de la délégation spéciale, Valentin Badolo a alors remercié tous les membres et salué la présence des représentants des services techniques. Après un point sur les divers, il a clôturé la session sur une note de satisfaction de tous les participants.

Agence d’information du Burkina

