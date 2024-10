EDUCATION-EXCELLENCE-RECOMPENSE

Balé/Excellence scolaire à Pompoi : 71 acteurs de l’éducation distingués

Boromo, (AIB) – La commune de Pompoi a reconnu les mérites des meilleurs élèves et plusieurs acteurs de l’éducation nationale à travers une journée de l’excellence scolaire organisée, le samedi 12 octobre 2024.La cérémonie a été présidée par le préfet président de la délégation spéciale, Lassané Guigma, en présence des acteurs du système éducatif les parents d’élèves et de nombreux invités.

Des dizaines d’élèves des écoles primaires et du secondaire et des enseignants de la commune de Pompoi ont été félicité au cours de la journée de l’excellence scolaire organisée par les autorités locales.

Cet espace de promotion de l’excellence a permis de récompenser les efforts des meilleurs élèves à l’examen du certificat d’étude primaire et du brevet d’étude premier cycle et au Baccalauréat, les meilleurs élèves des classes du cours moyen première année, les élèves vulnérables, les meilleurs enseignants au certificat d’étude primaire, les meilleurs agents de la vie scolaire, des professeurs du post primaire et secondaire pour les bons résultats des classes de passage et aux examens scolaire de l’année 2024.

En plus, tous les directeurs des écoles primaires et les chefs d’établissements du post primaire et secondaire et les meilleures associations des parents d’élèves ont reçu des attestations de reconnaissance.

Ce fut l’occasion pour les organisateurs également de distinguer des personnalités et des structures diverses pour leur accompagnement et soutien divers pour la réussite de l’évènement.

Ainsi, cinq meilleurs élèves au CEP quatre au BEPC ont reçu des vélos et des kits scolaires, les deux meilleurs au BAC des kits d’étudiant. Au primaire tous les deux meilleurs élèves des classes de CM1 et CM2 de la commune ont été récompensés. Les trois meilleurs enseignants au CEP ont reçu également des prix. Au post primaire et secondaire les meilleurs élèves des classe 5è, 4è et 1ère ont reçu des kits scolaires.

La cérémonie de l’excellence scolaire de la commune de Pompoi a réuni un grand monde dans l’enceinte de la mairie. Ce fut un temps de récompense et de grande réjouissance. Selon l’inspecteur chef de circonscription de base de Pompoi, Tuanmina Lolo, la dernière journée d’excellence dans la commune date de 2018.

C’est pourquoi, il a témoigné sa gratitude et celle de la communauté éducative au préfet président de la délégation spéciale communale pour son engagement et les efforts consentis dans l’organisation de l’évènement et son investissement dans la construction et l’équipement de bâtiments administratif et des salles de classes.

Le bilan des résultats aux examens scolaire est de 83,89% pour le CEP, 43,13% au BEPC et 53,23% au BAC. Les autorités éducatives ont reconnu que ces résultats doivent interpeler les acteurs à redoubler d’efforts afin de mieux faire.

C’est une journée d’excellence symbole de la résilience de tous les acteurs de la commune. En ce sens, le préfet Lassané Guigma, a traduit ses remerciements à tous les acteurs et donateurs qui se sont investis pour cette journée.

Pour l’autorité communale élèves et enseignants lauréats sont des personnes qui ont donné le meilleur d’eux même dans la probité, la discipline et le travail.

De son avis, ils ont contribué à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté de la commune et partant de la nation toute entière. L’autorité a également saisi l’occasion de ce grand rassemblement pour exhorter la jeunesse et les forces vives de la commune à promouvoir les valeurs de civismes, d’intégrité, de solidarité, le travail et l’excellence et afin de hisser encore plus haut les couleurs nationales.

La présente édition de l’excellence scolaire a été parrainée par des fils de la commune et les responsables de la mine de Yaramogo. Le message des parrains a été livré par Etienne Gnoumou un des parrains, directeur de l’éducation préscolaire.

Ces derniers se sont sentis honorés et interpelés par le fait d’avoir été choisis comme parrains. M. Gnoumou a félicité les autorités locales pour l’accompagnement dont bénéficie le système éducatif puis il a adressé des félicitations et des conseils aux lauréats. Aussi il a invité les parents des élèves, les élèves et les enseignant à continuer dans l’excellence pour un avenir radieux.

Aux enseignants, le porte-parole des parrains a dit : « vous avez la capacité de transformer le Burkina Faso en un pays prospère à travers la qualité de l’éducation donnée aux enfants, aimez votre métier et vous produirez toujours de bon résultats ».

La cérémonie a été rythmée par des prestations de musicien, des ballets, un sketch de sensibilisation sur le mariage des filles en milieu scolaire. Ces animations ont été assurées par les élèves et leurs enseignants.

La rentrée scolaire est en bonne marche dans la commune et les acteurs se sont donnée rendez-vous en fin d’année scolaire pour des résultats encore plus excellents.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata