𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐒𝐎𝐌𝐁𝐈𝐄 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐫𝐢𝐳 𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐃𝐏 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐞𝐠𝐮𝐞𝐦𝐚

๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ ๐ง๐ž ๐š๐ ๐ซ๐จ๐ฉ๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ : ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐’๐Ž๐Œ๐๐ˆ๐„ ๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐žฬ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐ž ๐๐ฎ ๐ซ๐ข๐ณ ๐๐ž๐ฌ ๐•๐ƒ๐ ๐๐ž ๐๐ข๐ž๐ ๐ฎ๐ž๐ฆ๐š

Le ministre de lโ€™Agriculture des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaรซl SOMBIร‰, accompagnรฉ du Conseiller spรฉcial du Prรฉsident du Faso, chargรฉ des questions agricoles, Dr Abdourasmane KONATE, ont procรฉdรฉ au lancement de la rรฉcolte du riz des Volontaires pour la Dรฉfense de la Patrie (VDP) de Niรฉguema, ce vendredi 8 novembre 2024, dans la commune de Bama, rรฉgion des Hauts-Bassins.

Ce pรฉrimรจtre de plus de 600 hectares dรฉlaissรฉ depuis plus de sept ans a รฉtรฉ amรฉnagรฉ avant le dรฉbut de cette campagne humide sur instruction du ministre SOMBIE. Le suivi rigoureux des travaux dโ€™amรฉnagement opรฉrรฉ par le Chef du dรฉpartement en charge de lโ€™Agriculture a permis de rendre le site exploitable dรจs cette campagne humide au grand bonheur des milliers dโ€™exploitant(e)s.

Les VDP assurent la sรฉcurisation de la zone et produisent pour leur alimentation conformรฉment ร la vision du Chef de lโ€™ร‰tat, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE. Pour cette campagne, ils ont emblavรฉ 20 hectares de riz.

Le Commandant SOMBIE a saluรฉ ce modรจle rรฉussi qui allie sรฉcuritรฉ et production agricole. Convaincu que cette approche est la voie du dรฉveloppement du Burkina Faso, il sโ€™est dit satisfait du niveau dโ€™engagement et de patriotisme des exploitants en gรฉnรฉral et des VDP en particulier. ยซ ๐‘ต๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’—๐’๐’๐’” ๐’•๐’†๐’๐’– ๐’‚ฬ€ ๐’†ฬ‚๐’•๐’“๐’† ๐’‘๐’“๐’†ฬ๐’”๐’†๐’๐’•, ๐’‚ฬ€ ๐’๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’”๐’”๐’๐’„๐’Š๐’†๐’“ ๐’‚ฬ€ ๐’„๐’†๐’” ๐‘ฝ๐‘ซ๐‘ท ๐’’๐’–๐’Š, ๐’†๐’ ๐’‘๐’๐’–๐’” ๐’ ๐’†๐’” ๐’•๐’‚ฬ‚๐’„๐’‰๐’†๐’” ๐’’๐’–๐’๐’•๐’Š๐’ ๐’Š๐’†๐’๐’๐’†๐’” ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’๐’‚ ๐’”๐’†ฬ๐’„๐’–๐’“๐’Š๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’†๐’” 21 ๐’—๐’Š๐’๐’๐’‚๐’ˆ๐’†๐’”, ๐’๐’๐’• ๐’Ž๐’Š๐’” ๐’๐’‚ ๐’Ž๐’‚๐’Š๐’ ๐’‚ฬ€ ๐’๐’‚ ๐’‘๐’‚ฬ‚๐’•๐’† ๐’„๐’๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’†ฬ๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’‚ฬ€ ๐’๐’‚ ๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’– ๐‘ท๐’“๐’†ฬ๐’”๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’• ๐’ ๐’– ๐‘ญ๐’‚๐’”๐’. ๐‘ท๐’๐’–๐’“ ๐’๐’๐’–๐’”, ๐’„๐’†๐’•๐’•๐’† ๐’“๐’†ฬ๐’„๐’๐’๐’•๐’† ๐’†๐’”๐’• ๐’–๐’ ๐’Ž๐’๐’•๐’Š๐’‡ ๐’ ๐’† ๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’”๐’‡๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’†ฬ๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’“๐’†. ๐‘ฌ๐’๐’๐’† ๐’†๐’”๐’• ๐’†ฬ๐’ˆ๐’‚๐’๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’†๐’–๐’—๐’† ๐’’๐’–๐’† ๐‘บ๐’๐’ ๐‘ฌ๐’™๐’„๐’†๐’๐’๐’†๐’๐’„๐’† ๐’๐’† ๐‘ช๐’‚๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’Š๐’๐’† ๐‘ฐ๐’ƒ๐’“๐’‚๐’‰๐’Š๐’Ž ๐‘ป๐‘น๐‘จ๐‘ถ๐‘น๐‘ฌ ๐’๐’† ๐’”โ€™๐’†๐’”๐’• ๐’‘๐’‚๐’” ๐’•๐’“๐’๐’Ž๐’‘๐’†ฬ ๐’ ๐’‚๐’๐’” ๐’”๐’‚ ๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’† ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’†๐’“ ๐’๐’‚ ๐’๐’–๐’•๐’•๐’†๐’“ ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’๐’‚ ๐’”๐’๐’–๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’†๐’•๐’†ฬ ๐’‚๐’๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’“๐’† ๐’‚๐’– ๐’Ž๐’†ฬ‚๐’Ž๐’† ๐’•๐’Š๐’•๐’“๐’† ๐’’๐’–๐’† ๐’„๐’†๐’๐’๐’† ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’† ๐’๐’† ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’๐’“๐’Š๐’”๐’Ž๐’† ยป. Et le ministre SOMBIE dโ€™ajouter que les efforts vont se poursuivre ร travers le pays pour accroรฎtre le potentiel exploitable en vue dโ€™atteindre la souverainetรฉ alimentaire ร lโ€™horizon 2025.

Sรฉance tenante, il a donnรฉ des instructions et invitรฉ les producteurs ร procรฉder le plus rapidement possible aux rรฉcoltes pour faire place ร la campagne sรจche pour laquelle des actions, telles que la distribution des intrants sont dโ€™ores et dรฉjร en cours.

Pour rappel, le riz fait partie des huit filiรจres cibles de lโ€™ยซ ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ ๐ซ๐จ๐ฉ๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ ยป, avec un objectif de production dโ€™un million de tonnes.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—”๐—ฅ๐—”๐—›