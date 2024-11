Médias : Le comptable principal des matières de l’AIB s’engage à mettre en œuvre ses compétences pour une gestion efficace

Ouagadougou, 8 nov. 2024 (AIB) – Le premier Comptable principal des matières (CPM) de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Souaybou Traoré, s’est engagé vendredi, lors de son installation, à mettre en œuvre ses compétences et expériences pour une gestion efficace.

« Je m’engage à mettre en œuvre toutes les compétences et l’expérience acquises au cours de ma carrière pour assurer une gestion efficace et conforme aux normes en vigueur », a déclaré le nouveau Comptable principal des matières (CPM) de l’AIB, Souaybou Traoré.

M. Traoré a par ailleurs félicité les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne et s’est engagé à relever avec détermination et dévouement le défi de la mission qui lui est assignée.

Le nouveau CPM de l’AIB a officiellement pris fonction le vendredi 8 novembre 2024 à Ouagadougou, dans les locaux de ladite agence.

Il a également sollicité la collaboration de la Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé, et le soutien de l’ensemble de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs escomptés.

Souaybou Traoré a expliqué que le Bureau comptable matière principal est une direction technique chargée de gérer le patrimoine matériel et immatériel de la structure, conformément aux textes en vigueur.

« Je suis conscient des défis et de la lourde responsabilité qui m’incombent pour la bonne marche de l’AIB », a-t-il confié.

Il a aussi exprimé sa gratitude à ses anciens collaborateurs de la province du Bazèga, dans la région du Centre-Sud, pour leur confiance et leur soutien indéfectible, après y avoir passé cinq ans.

La nouvelle Directrice générale de l’AIB (DGAIB), Séraphine Somé, installée en septembre dernier, a indiqué que l’agence est dans une dynamique de restructuration.

La première responsable de l’agence a fait remarquer que la structure était une direction rattachée aux Editions Sidwaya depuis 1999, avant de retrouver son autonomie le 21 août 2024.

Séraphine Somé a noté que cette nouvelle phase est décisive pour l’opérationnalisation de l’agence avec l’arrivée d’autres acteurs.

« Souaybou Traoré arrive à un moment où tout est à faire. Nous comptons beaucoup sur lui pour dresser l’état des biens et services, du matériel, des équipements, du parc automobile et, d’une manière générale, du patrimoine de l’AIB », a-t-elle soutenu.

Séraphine Somé a indiqué sa disponibilité et celles de ses collaborateurs pour soutenir le nouveau CPM dans la réussite de sa mission.

Le représentant du Directeur général des affaires immobilières de l’Etat (DGAIE), représentant le ministre en charge de l’Economie, Drissa Gnamou, a souligné que l’engagement et la loyauté envers la réglementation relative à la gestion des biens de l’Etat doivent être la boussole de M. Traoré pour atteindre les objectifs visés.

« Vos actions devront contribuer à la maîtrise du train de vie de l’Etat, comme le recommandent les autorités », a-t-il ajouté.

Selon lui, il s’agira, entre autres, pour le nouveau CPM, de suivre la gestion administrative et comptable des biens mobiliers et immobiliers en service ou en stocks, de réaliser un inventaire périodique des matières de l’agence, de contrôler les mouvements des matières, de gérer le carburant et de certifier les factures définitives des fournisseurs.

En rappel, le contrôleur des services financiers, Souaybou Traoré, a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2024 comme premier CPM de l’AIB.

Agence d’information du Burkina

