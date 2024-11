Burkina-Bazèga-Sensibilisation-Fraude

Lutte contre la fraude des hydrocarbures : La SONABHY sensibilise dans le Bazèga

Kombissiri, (AIB) – Les forces vives et des acteurs économiques de la province du Bazèga ont pris part le vendredi 8 novembre 2024 à Kombissiri, à un atelier de sensibilisation sur la fraude dans le domaine des hydrocarbures organisé par la société nationale Burkinabè des hydrocarbures (SONABHY).

La pratique de la fraude liée aux hydrocarbures au Burkina Faso est constatée de plus en plus aux portes des grandes villes comme Ouagadougou en provenance de certaines villes frontalières et en passant par des communes comme celle de Kombissiri.

Conscients de cette réalité et dans l’optique de venir à bout de cette pratique, les responsables de la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY) ont décidé de prendre les taureaux par les cornes en organisant un atelier pilote de sensibilisation sur la fraude dans le domaine des hydrocarbures.

Selon le conseiller fiscal de la SONABHY représentant le directeur général, Jean Yaméogo, la lutte contre la fraude aux hydrocarbures représente un enjeu stratégique pour la SONABHY. Pour lui, cette fraude qui se manifeste sous diverses formes, a des impacts dévastateurs pour le secteur des hydrocarbures. Elle perturbe le marché, génère des pertes économiques pour l’État et crée des risques considérables pour les populations locales, a-t-il précisé.

Cet atelier pilote auquel ont pris part les forces vives du Bazèga, a permis d’informer et de sensibiliser les acteurs économiques locaux et les opérateurs de la filière hydrocarbures sur les dangers de la fraude, de renforcer leurs connaissances en matière de réglementation et de partager les mécanismes de contrôle existant pour assurer la conformité. La présence à ce rendez-vous des partenaires de la SONABHY dans cette lutte, notamment la coordination nationale de lutte contre la fraude, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes, le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures et la cellule nationale de traitement des informations financières, a permis d’enrichir les échanges.

Le Haut-commissaire de la province du Bazèga, Téné Justine Kientega/ Ilboudo, s’est réjouie de l’initiative et a félicité la SONABHY pour cette démarche proactive.

L’atelier pilote de Kombissiri a été l’occasion de formuler des recommandations pour mieux mener la lutte, au nombre desquelles, l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisation, le renforcement de capacité des autorités locales, entre autres. Cet atelier pilote est le premier d’une série qui s’étendra progressivement aux localités du Burkina Faso, selon les organisateurs.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata