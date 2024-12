Burkina-Economie-Gestion-Soutenance-ISGO

Yatenga/formation à l’ISGO : 16 nouvelles compétences pour relever les défis du développement

Ouahigouya, 29 déc. 2024 (AIB)-L’Institut supérieur de gestion de Ouahigouya (ISGO) a organisé samedi la soutenance de mémoire de 16 de ses étudiants inscrits dans les 4 filières de formation professionnelle, a constaté l’AIB.

Après trois années de formation de leurs étudiants en licence professionnelle, l’administration, en collaboration avec le comité scientifique de l’ISGO a organisé ce samedi 28 décembre 2024 les soutenances de mémoires. Ils étaient au total 16 impétrants à défendre le travail de fin de formation couronné par des stages pratiques qu’ils ont effectués dans les différentes institutions bancaires et entreprises de gestion de la place.

L’étudiante en fin de formation en licence professionnelle option Comptabilité-Contrôle-Audit, WendSongré Priscille Ouédraogo a donné le top de départ des soutenances avec son thème : « la procédure de financement de l’avance sur marché dans les institutions bancaires du Burkina-Faso : cas de International Business Bank Burkina ».

Le travail de Priscille Ouédraogo a été sanctionné de la note de 18 sur 20. L’impétrante a exprimé sa satisfaction pour la note obtenue qu’elle a jugé méritée au regard des efforts fournis dans le cadre de ses recherches et sa prestation au cours de la soutenance de son mémoire. Elle a remercié les responsables du groupe ISGO de l’avoir permis pendant trois ans, d’étudier dans de bonnes conditions.

« Je rends grâce à Dieu pour ce jour, tout en disant merci à mes parents pour les énormes sacrifices consentis pour ma formation. Je vais m’inscrire en Master professionnel pour parfaire mes connaissances. » a soutenu Priscille Ouédraogo.

Dans la même foulé de la soutenance inaugurale, c’est Abdoul Razzac Sawadogo qui a défendu son mémoire aussi dans la filière Marketing et gestion commerciale. Abordant son thème « stratégie marketing à l’amélioration de la politique de distribution au sein de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) », l’impétrant a passé en revue les compartiments de la chaine de distribution en lien avec l’aspect marketing.

Avec une note de 16/20 du jury et des observations afin de parfaire le mémoire, Abdoul Razzac s’est dit satisfait et espère par la même occasion avoir des contrats de travail et envisager par la suite parachever sa recherche.

En rappel l’ISGO a été autorisé à ouvrir par arrêté ministériel en 2006 comme établissement d’enseignement supérieur privé en gestion. Son crédo est l’excellence avec pour ambition de former en Afrique des managers du monde. Depuis sa création plusieurs promotions d’étudiants qualifiés contribuent au développement dans leurs domaines de compétence dans les administrations publiques et dans des structures privées au Burkina, en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Agence d’Information du Burkina

