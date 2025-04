Burkina/Koudougou-Installation-Présidente-Université

Koudougou / Université Norbert Zongo : Pr Windkouni Haoua Eugénie Maiga prend les rênes

Koudougou, le 2 avr. 2025 (AIB) – L’Université Norbert Zongo a une nouvelle présidente. Le Pr Windkouni Haoua Eugénie Maiga a été officiellement installée dans ses fonctions, mercredi, lors d’une cérémonie solennelle, marquant une étape historique pour l’institution.

Nommée en conseil des ministres le 26 mars dernier, Pr Windkouni Haoua Eugénie Maiga, devient la première femme à diriger cette université depuis sa création.

Enseignant-chercheur, le Pr Maiga occupait précédemment le poste de directrice générale du conseil d’orientation universitaire et des bourses au sein de l’université. Son installation a été saluée par les autorités, notamment le Secrétaire Général du ministre en charge de l’enseignement supérieur, qui a souligné l’importance de cette nomination.

Dans son discours, la nouvelle présidente a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en elle. Elle a également appelé à une collaboration étroite de tous les acteurs de l’université pour relever les défis actuels, exacerbés par le contexte d’insécurité.

Le Pr Issa Abdou Moumoula, président sortant, a passé le relais à sa collègue, lui souhaitant plein succès dans sa mission. Il lui a conseillé d’être à l’écoute des préoccupations des étudiants et du personnel, et de tirer des leçons des difficultés rencontrées pour construire un avenir prometteur pour l’université. Le Pr Moumoula a également dressé un bilan satisfaisant de son mandat, soulignant les acquis (infrastructures et capacité d’accueil) et les innovations qui ont permis d’améliorer l’efficacité de l’institution.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, le président par intérim de la délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, ainsi que des autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires de la région.

Le Pr Alkassoum Maiga, ancien ministre de l’enseignement supérieur, et d’autres présidents d’universités publiques et privées du Burkina Faso ont également honoré l’événement de leur présence.

Cette nomination marque un nouveau chapitre pour l’Université Norbert Zongo, qui s’engage à poursuivre sa mission d’excellence académique et de contribution au développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/dnk