Burkina : La caisse populaire de la commune de Sabou dans le Boulkiemdé tient sa 14ème assemblée générale ordinaire

Sabou, 02 avril 2025 (AIB) – la 14ème assemblée générale ordinaire de la caisse populaire de Sabou s’est tenue, sous l’égide du Président de la délégation spéciale (PDS), dans la salle des fêtes de la mairie. Cet événement visait à présenter le bilan des activités passées et à esquisser les perspectives d’avenir de la caisse aux adhérents.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdul Aziz Koara, a exprimé sa reconnaissance envers la directrice de la caisse populaire, Assèta ZARE, et tous les membres de cette institution pour leur engagement indéfectible et leur dévouement à promouvoir l’inclusion financière dans la commune.

Le PDS a réaffirmé l’engagement de la délégation spéciale à soutenir activement toute initiative réaliste et bénéfique émanant de la caisse populaire de Sabou, soulignant l’importance de la collaboration entre la communauté et l’institution pour le bien-être collectif.

La directrice de la caisse populaire de Sabou a rappelé que l’objectif de cette assemblée est de dresser un bilan transparent et d’établir une relation de confiance entre la structure et la population. Actuellement, elle compte 7 427 adhérents, mais elle a invité les habitants de la commune à d’avantage adhérer afin d’accroître les bénéfices, qui pourront ensuite être réinvestis dans des projets visant le développement de la communauté.

M. KOARA a lancé un vibrant appel à toute la population, en particulier aux femmes, pour une plus grande implication et une meilleure participation aux produits de leur caisse, qu’il a décrite comme un « pilier essentiel du développement économique et social de Sabou».

Cette 14ème assemblée générale ordinaire marque une étape cruciale pour renforcer les liens entre la Caisse Populaire et la population, tout en mettant en avant l’importance de l’inclusion financière comme levier de progrès pour la commune de Sabou.

