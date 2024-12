BURKINA-MOUHOUN-RELIGION-JUBILE

Mouhoun : Mgr Prosper Bonaventure Ky célèbre l’année jubilaire 2025

Dédougou, (AIB)-LEvêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a présidé, le dimanche 29 décembre 2024 à la cathédrale Sainte Anne de Dédougou, louverture solennelle de la célébration eucharistique de l’année jubilaire 2025.

Le premier dimanche après la fête de Noël, est célébré la solennité de la fête de la sainte famille de Nazareth.

Pour cette année, la fête marque louverture officielle de l’année jubilaire 2025, le dimanche 29 décembre 2024 à la cathédrale Sainte Anne de Dédougou, un temps de grâce et de renouvellement spirituel pour l’ensemble de la communauté chrétienne universelle sous le thème : « Pèlerins de lEsperance ».

La célébration a été marquée par la grande procession vers la cathédrale, louverture des portes saintes, l’aspersion deau bénite sur les fidèles qui entrent dans la cathédrale.

Le signe particulier de louverture solennelle de l’année jubilaire est le pèlerinage c’est-à-dire la marche dans la foi qu’ont fait les fidèles avec l’entrée en procession de la famille diocésaine, derrière la sainte croix, dans la cathédrale où lEvêque exerce son autorité qui consiste à enseigner la foi chrétienne, à guider les fidèles et à veiller à leur formation spirituelle et doctrinale.

L’ Evêque de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a axé sa méditation sur la famille qui est la première école de la foi où lamour se vit en premier.

« En la fête de la Sainte Famille, nous contemplons la vie de Jésus, Marie et Joseph, qui, ensemble, ont formé un modèle de foi, d’unité et de confiance en Dieu. Leur parcours de vie, marqué par la simplicité, l’humilité et la fidélité, nous inspire à devenir des pèlerins d’espérance dans nos propres vies. En ce moment particulier, la famille de Nazareth nous invite à suivre leur exemple, à vivre dans l’amour mutuel et à être des témoins vivants de l’espérance chrétienne dans nos familles, nos communautés et notre monde », a indiqué Mgr Ky.

Il a exhorté les fidèles à vivre pleinement leur vocation familiale tout en assurant aux enfants une bonne éducation dans lamour.

« Comme toute mère et tout père, l’attention de Marie et de Joseph est aussi dirigée avec soin vers Jésus, mais dans la conscience que leur fils appartient à Dieu et qu’ils sont les gardiens de sa vie. Comme eux, tous les parents sont les gardiens de la vie de leurs enfants et non les propriétaires ; ils doivent les aider à grandir, à mûrir », a-t-il souligné.

En parlant de l’année jubilaire, le père de la famille diocésaine de Dédougou, a dit que le Christ est le lien entre louverture de la porte sainte ou année jubilaire et la nativité.

« En communion avec lÉglise universelle, en célébrant lamour du Père manifesté dans la chair du Verbe fait homme et dans le signe de la croix, ancre du salut, nous ouvrons solennellement l’année jubilaire pour notre Église-famille de Dédougou. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde, toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de lespérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre et de troubles », a-t-il expliqué.

Il a en outre souligné quen ouvrant le jubilé de l’année de grâce 2025, lEglise famille de Dieu à Dédougou rend grâce à Dieu pour son jubilé des 25 ans de création de son diocèse et du jubilé de l’enfance et de la jeunesse organisé par la paroisse cathédrale en prélude à son centenaire en 2029.

Il a invité les fidèles à saisir cette opportunité de l’année jubilaire car elle offre de nombreuses grâces à ceux qui s’engagent à ranimer lespérance.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo