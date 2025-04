Burkina-Volaille-Vaccination

Burkina : Près de 14 millions de volailles vaccinées pour la campagne 2024-2025

Ouagadougou, 3 avr. 2025 (AIB) – Le gouvernement a annoncé jeudi, à l’issue du Conseil des ministres, la vaccination de près de 14 millions de volailles contre les maladies animales prioritaires pour la campagne 2024-2025 au Burkina Faso.

Pour le ministre délégué chargé des Ressources animales et halieutiques, Amadou Dicko, cette campagne annuelle de vaccination contre les maladies animales prioritaires vise à réduire l’impact de ces maladies sur l’économie nationale et sur la sécurité sanitaire des animaux.

M. Dicko a précisé que cette campagne qui s’est déroulée du 11 octobre 2024 au 15 février 2025 a touché près de 14 millions de volailles.

Le ministre délégué a également soutenu que ladite campagne annuelle a été une occasion pour son département d’introduire des innovations majeures pour plus de résultats probants.

De son avis, il s’agit de la centralisation des opérations de vaccination, du renforcement de la logistique pour la distribution des vaccins, de l’introduction des plateformes numériques pour le suivi des opérations et le paiement électronique des vaccins directement par les éleveurs.

« Ces innovations ont permis au ministère d’atteindre des résultats encourageants avec la vaccination de 2 millions 100 mille bovins, 3 millions 500 mille petits ruminants, 70 000 carnivores et 13 700 000 volailles », a-t-il expliqué.

Amadou Dicko a également fait remarquer que ces résultats s’inscrivent dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique.

Agence d’information du Burkina

