Burkina/Sabou-Fin-Ramadan

Prière de Ramadan à Sabou : Les fidèles musulmans s’unissent dans leurs vœux à Allah

Sabou, le 31 mars 2025 (AIB) – Dès 8h, les fidèles musulmans de Sabou se sont rassemblés dans la cour de l’École Primaire Publique A pour célébrer, sous la direction de l’imam de la grande mosquée, la prière de Ramadan et exprimer leur gratitude à Allah pour Sa miséricorde tout au long de ce mois sacré.

L’imam de la grande mosquée, a délivré un prêche empreint de sagesse, axé sur des valeurs essentielles telles que l’amour, le pardon et la cohésion entre les croyants, ainsi qu’entre tous les Burkinabè. Il a également imploré le Tout-Puissant de faire régner la paix dans « notre cher Burkina Faso » et a formulé des vœux de santé et de longévité pour le président Ibrahim TRAORE et son gouvernement.

Cet évènement rassemblant au moins mille personnes a été rehaussé par la présence du chef de canton de Sabou, Naaba YEMDÉ II, de ses notables, des chefs de services, ainsi que du curé de la paroisse catholique de Sabou, illustrant ainsi la richesse du dialogue interconfessionnel et le respect mutuel.

Agence d’information du Burkina

