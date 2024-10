CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-FASO-TOUR2024

Victoire d’étape de la Russie à Koudougou, le Maroc reste en jaune

Koudougou, 27 oct. 2024 (AIB) – Le cycliste russe Anton Popov a remporté au sprint dimanche, la 3e étape du Tour du Faso devant le Belge Yxano Smet, mais le Marocain El Kouraji Mohcine conserve son maillot jaune acquis depuis la première étape.

59 coureurs ont pris le départ à Ouagadougou pour la capitale du Centre-Ouest avec deux points chauds sur le trajet: Kokologho (km 40,2) et Poa après 65,7km de course. Le peloton est resté longtemps groupé avant d’aborder le premier sprint intermédiaire remporté par le Burkinabè Daouda Soulama devant le Russe Nikita Martinov.

A l’issue de ce point chaud, toujours pas de bon de sortie pour certains coureurs qui hésitent. Les Marocains en jaune contrôlent la course et surtout le Burkinabè Bamassi Soulama qui totalise plus de 2 secondes sur la tunique jaune.

Au second sprint intermédiaire de Poa c’est le Russe Stash Mamyr qui hausse le ton et enlève la bonification. Il est suivi du Néerlandais Tom Wijfje et de l’un des meilleurs maliens du Tour Yaya Diallo. A 10 de la ligne d’arrivée, 11 hommes dont 3 Burkinabè prennent la clé des champs. Ils creuser ont un écart de près d’une minute.

Mais c’est le Russe Anton Popov, timide jusque-là, qui a coiffé ses concurrents dans les derniers 30m. Il s’impose en 2h 18mn 03 secondes, soit une vitesse moyenne de 44,505km/h. Le Marocain détenteur du maillot vert arrive 4e pendant que son compatriote en jaune franchi la ligne à la 20e place. Le premier des Burkinabè de cette étape Mohammadi Ilboudo est arrivé 7e.

Le Marocain El Kouraji Mohcine conserve donc sa tunique jaune devant ses deux autres compatriotes El Alouani Driss (à 8 secondes) et El Arbaoui Adil (à 9 secondes). Le Burkinabè Bamassi Soulama est toujours 4e à 2mn08 sec du jaune.

La 4e étape Réo – Boromo (129,100km) va se courir ce lundi 28 octobre.

Agence d’information du Burkina

as/ata