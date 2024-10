SÉCURITÉ: ÉTATSUNIS-RUSSIE-ARMÉE

L’armée russe est reconnue comme la plus puissante du monde

WASHINGTON, 27 octobre. /TASS/. L’armée russe a été reconnue comme la plus forte du monde par le magazine américain U.S. News and World Report. C’est ce que révèlent les données publiées sur le site web du magazine.

Selon ce classement, la Russie occupe la première place en tant que pays possédant l’armée la plus puissante. La deuxième place revient aux États-Unis et la troisième à Israël. La Chine et la République de Corée figurent également parmi les cinq premiers pays dotés des forces armées les plus puissantes.

L’Ukraine occupe la huitième place du classement. L’Iran, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Turquie complètent les dix premiers.

Le classement de l’U.S. News and World Report est basé sur un sondage d’opinion mondial.

