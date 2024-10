Burkina-Banwa-Finale-Coupe

Banwa : La finale de la 8e édition de la coupe du Haut-commissaire a pu se jouer à Solenzo, après deux années d’attente

Solenzo, (AIB) – La finale tant entendue de la de la 8e édition de la coupe du Haut-commissaire de la province des Banwa, interrompue en finale en 2022 du fait de l’insécurité, a pu se jouer samedi 26 octobre 2024 à Solenzo, après deux d’attente, devant une foule immense.

C’est l’équipe de la Sofitex qui a remporté cette finale atypique par le score de 1 à 0 aux tirs aux buts face à celle des FDS.

Le samedi 26 Octobre dans l’après-midi, le terrain de l’école « A » a drainé du monde pour la finale de la coupe de la résilience organisée par Oumarou Sandwidi, Haut-commissaire de la province des Banwa.

C’était la finale de la 8e édition de la coupe du Haut-commissaire de la province qui devrait se jouer depuis 2022.

La situation sécuritaire de la province depuis ce temps a empêché la tenue de cette finale.

Cet après-midi de samedi 26 octobre, c’était un soulagement pour amoureux du ballon rond car, les deux équipes finalistes que sont l’équipe de la Sofitex et celle des FDS se sont retrouvées afin de trouver le vainqueur de la 8e édition du tournoi de football du Haut-commissaire de la province des Banwa.

Après le coup d’envoi, les deux équipes ont livré un beau spectacle à la population assoiffée de beaux jeux.

L’équipe de la Sofitex en jaune et les FDS en noir ont joué deux fois 20 minutes sur le terrain.

La sofitex a largement dominé dans les deux parties du temps sans pouvoir concrétiser sur le terrain.

Le match s’est terminé par un score nul laissant les supporteurs de chaque équipe dans l’inquiétude.

L’arbitre a invité les équipes à choisir 3 joueurs pour les tirs aux buts et chaque joueur devrait tirer le ballon à partir du centre et la balle devrait tomber dans les filets sans rebondissement.

Au premier essai, il n’y a pas eu de vainqueur et c’est au cinquième tireur que l’équipe de la Sofitex a pu concrétiser et le score à l’issue de cette épreuve fatidique était de 1 but à 0.

L’équipe de la Sofitex vainqueur de la 8e édition est repartie avec le trophée, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 40000 FCFA.

La deuxième équipe est repartie avec un ballon, un jeu de maillot et la somme de 30000 FCFA.

Le Haut-commissaire des Banwa, Oumarou Sandwidi, a profité de cette finale pour lancer la 9e édition de son tournoi le dimanche 27 Octobre 2024 et c’est l’enseignement primaire qui a eu raison du secondaire par le score de 1 but à 0 sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata