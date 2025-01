BURKINA-LOROUM-VACCINATION-CAMPAGNE

Vaccination contre la fièvre typhoïde : 47 016 enfants de 9 mois à 14 ans attendus pour la campagne

Titao, (AIB)-En prélude à la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, le district sanitaire de Titao, a tenu sa rencontre de plaidoyer, le lundi 20 janvier 2025, sur la campagne contre la fièvre typhoïde avec les leaders communautaires. 47 016 enfants de 9 mois à 14 ans sont attendus pour la campagne.

Présidée par le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, la rencontre de plaidoyer tenue le lundi 20 janvier 2025, a regroupé entre autres, les leaders coutumiers et religieux, les responsables communautaires et les organisations de femmes et de jeunesse.

Elle été animée par deux communications sur les généralités sur la fièvre typhoïde et les stratégies de communication pour la campagne à venir.

Pour le Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Titao, Raphaël Zoundi, cette campagne ne peut connaître de succès sans un engagement des leaders communautaires, des médias, des activistes et des organisations de la société civile.

Il s’est réjoui du fait que la campagne prenne en compte les communes de Banh et Sollé.

Au total 7 formations sanitaires fonctionnelles seront couvertes avec pour cible 47 016 enfants de 9 mois à 14 ans.

« Le vaccin qui sera administré est à sa première expérience au Burkina Faso. Il est entièrement gratuit et efficace. Il s’administre en une seule dose et immunise pour toute la vie », a expliqué Dr Zoundi.

Le MCD a invité les populations à une mobilisation massive pour la réussite de la campagne.

« Nous invitons fortement les médias, les blogueurs, la communauté toute entière à relayer l’information pour la réussite de la campagne », a plaidé Raphaël Zoundi.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a dit sa satisfaction de la qualité des échanges au cours de la rencontre.

« Cela témoigne de l’engagement des acteurs à être des porte-voix pour la campagne », a-t-il déclaré, en invitant la population à une bonne hygiène afin de se prémunir de la maladie.

La représentante des personnes déplacées internes, Fatimata Kirakoya, a remercié les responsables de santé pour l’implication dans la mobilisation des communautés.

«Je retiens que la fièvre typhoïde est une maladie qui sévit ces dernières années notamment chez les enfants. Cette campagne vise à venir à bout de ce mal. Nous allons mobiliser les populations afin qu’elle connaisse un franc succès», a-t-il dit.

