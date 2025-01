Djibo : Le Haut-Commissaire exhorte les élèves à la discipline et au respect du corps enseignant

Djibo, 20 janvier 2025 – Le Haut-Commissaire de la province du Soum, Wend Nere Wilfried Tougma, a exhorté lundi au cours de la montée des couleurs, les élèves du lycée municipal de Djibo, à la discipline et au respect du corps enseignant, des autorités et des parents.

À 7 h 30 précises, élèves, professeurs et autorités locales se sont réunis pour entonner l’hymne national, accompagnant ainsi le lever du drapeau burkinabè, un symbole de l’unité et de la souveraineté nationale. Ce geste symbolique a été l’occasion pour le Haut-Commissaire de rappeler aux jeunes apprenants l’importance des symboles nationaux, en particulier le drapeau et l’hymne, qui incarnent l’identité et la fierté du Burkina Faso.

Dans son discours, Monsieur TOUGMA a encouragé les élèves à persévérer dans leurs études et à adopter des valeurs de discipline et de respect envers les enseignants, les autorités, ainsi que les parents. Il a souligné que la réussite passe par la rigueur et l’engagement dans le travail scolaire, tout en rappelant que l’éducation est un pilier fondamental pour le développement du pays.

Suite à cette cérémonie, le Haut-Commissaire a eu une rencontre avec les professeurs du lycée pour échanger sur leurs préoccupations et défis.

Il a exprimé son soutien aux enseignants et a promis de travailler avec ses équipes pour trouver des solutions adaptées aux besoins exprimés, tout en s’engageant à transmettre les préoccupations aux autorités compétentes pour un suivi approprié.

Cette action s’inscrit dans la vision du Haut-Commissaire de promouvoir l’éducation, le respect des valeurs républicaines et le dialogue constant avec les acteurs du système éducatif, afin de contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement des jeunes dans la province du Soum.

Agence d’information du Burkina

