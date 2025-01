Coopération Burkina Faso- Guinée-Bissau : l’ambassadeur Saïdou MAÏGA présente ses Lettres de créance au Président Umaro Sissoko EMBALO

Le 17 janvier dernier, Son Excellence Monsieur Saïdou MAÏGA, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République de Guinée-Bissau avec résidence à Dakar, a présenté ses Lettres de créance à Son Excellence Monsieur Umaro Sissoko EMBALO, Président de la République de Guinée-Bissau.

A l’occasion de l’audience qui a suivi la cérémonie de présentation des Lettres de créance, Son Excellence Monsieur Umaro Sissoko EMBALO a exprimé son estime et son admiration pour le pays des Hommes intègres, et pour le peuple burkinabè à qui il exprime sa solidarité tout en souhaitant un retour rapide de la paix au Burkina Faso.

Il a par ailleurs rassuré le diplomate burkinabè de sa disponibilité et celle de ses collaborateurs, à travailler ensemble pour le renforcement de la coopération entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso.

A son tour, l’ambassadeur MAÏGA a promis de s’engager pleinement pour le renforcement de l’axe Ouagadougou-Bissau, notamment à travers le suivi de la mise en œuvre de la douzaine d’accords signés en juin 2021 entre les deux pays, la facilitation de la signature des projets d’accord en instance, et la prospection pour l’identification de nouveaux domaines d’intérêt commun.

Il faut noter que la cérémonie solennelle a été précédée dans la matinée, par celle de la remise des copies figurées des Lettres de créance à Son Excellence Monsieur Carlos Pinto PEREIRA, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et des Communautés.

Avant de prendre congé de ses hôtes, l’ambassadeur Saïdou MAÏGA a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux autorités et au peuple frère de la République de Guinée-Bissau, pour l’accueil chaleureux et pour toutes les marques d’attention à son endroit et à l’égard de sa délégation.

