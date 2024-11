Seno : parmi les activités réalisées en octobre, la pose de la première pierre du centre d’hémodialyse

Dori, 5 nov. 2024 (AIB)- Le secrétaire général de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo a rappelé hier mardi que le mois d’octobre a été marqué par l’inauguration d’un scanner, d’un générateur mobile d’oxygène et de la pose de la première pierre d’un centre d’hémodialyse.

Lors de la traditionnelle montée des couleurs nationales, Le secrétaire général de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a affirmé que le sahel a bénéficié au titre du mois d’octobre, d’un scanner, d’un générateur mobile d’oxygène et de la pose de la première pierre de son centre d’hémodialyse.

Outre cela, il y a l’effectivité de la rentrée scolaire dans tous les ordres d’enseignement, l’organisation de la 2è phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne et la journée d’échanges entre les forces vives et le gouverneur de la région du Sahel, a-t-il ajouté.Par ailleurs, le périmètre rizicole exploité par des PDI et le site d’une centrale solaire photovoltaïque en construction, ont été visités par le gouverneur de la région du Sahel, a fait savoir le secrétaire général.Il a aussi félicité et encouragé les FDS et les VDP qui ont mené des opérations de grandes envergures qui ont permis de détruire des bases terroristes et de neutraliser plusieurs criminels.

